У М`янмі арештовані 200 ченців-учасників демонстрацій

Сили безпеки М`янми провели рейди по двох великих монастирях буддистів в місті Янгон, заарештувавши там близько 200 ченців, передає ІТАР-ТАСС. Як стверджується, вони були в числі організаторів масових демонстрацій проти військового режиму, які вже кілька днів стрясають цю країну в Південно- Східній Азії.

За повідомленнями, що надходять, рейди на світанку були проведені також в монастирях на північному сході М`янми /Бірми/.

Громада буддистів в країні користується великим впливом, вона багато в чому керувала, зокрема, боротьбою за незалежність від британських колонізаторів. Пануючий в М`янмі напрям буддизму припускає, що кожна людина повинна хоча б раз у житті ненадовго йти в монастир. Власті стверджують, що саме ці "тимчасові ченці" складають кістяк нинішніх демонстрацій, учасники яких вимагають відновлення парламентської системи в країні.