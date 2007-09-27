У рейтингу корумпованості країн Україна зайняла 118-е місце

У рейтингу корумпованості країн, що складається Тransparency International, Україна зайняла 118-е місце. Про це повідомляється на сайті цієї міжнародної організації.

В рейтингу взяли участь 180 країн світу.

Країнам присвоювався рейтинг за шкалою від 0 до 10, де 10 відповідає мінімальному рівню корупції. Значення нижче трьох пунктів означає "галопуючий" рівень корупції.

Рейтинг України становив 2,7.

Грузія зайняла 79-е місце (рейтинг 3,4), Росія - 143-е місце з рейтингом 2,3.

Найменша корупція зафіксована в Новій Зеландії, Данії, Фінляндії (у всіх трьох рейтинг 9,4).

Найбільша корупція в Іраку (178-е місце, рейтинг 1,5), М’янмі і Сомалі (обидві країни - 179-е місце з рейтингами 1,4).