Рада Безпеки ООН проведе термінове засідання щодо ситуації в М’янмі, влада якої застосувала силу під час розгону мирної демонстрації, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на голову французького МЗС Бернара КУШНЕРА, головуючого в РБ ООН.

Раніше з проханням провести засідання щодо ситуації в М’янмі звернувся в Раду Безпеки ООН прем`єр-міністр Великої Британії Гордон БРАУН. Він також закликав керівництво країни прийняти спецпосланця ООН Ібрагіма ГАМБАРІ.

Під час розгону демонстрації, учасники якої протестують проти режиму військової хунти, вже загинули, щонайменше, троє ченців буддистів. Всього в середу в демонстрації в столиці М’янми Янгоні брали участь кілька тисяч ченців і їх прихильників.

Власті М’янми у вівторок оголосили комендантську годину і заборонили вуличні зібрання в двох головних містах країни - Янгоні і Мандалаї, оточивши кілька найбільших храмів буддистів. Це не зупинило протестуючих, які знов влаштували багатотисячний марш протесту в столиці. У результаті війська і поліція, що на початку для розгону демонстрації застосовували сльозоточивий газ і палиці, відкрили по демонстрантах попереджувальний вогонь.

Масові хвилювання в М’янмі (Південно-східна Азія) почалися 19 серпня. Приводом для них послужило збільшення вдвічі ціни на паливо, введене урядом. Крім підвищення рівня життя протестуючі вимагають проведення в країні демократичних реформ, а також звільнення з-під 11-річного домашнього арешту лідера Національної ліги за демократію, яка перемогла на виборах в 1990 році, лауреата Нобелівської премії миру Аун Сан Су ЧІ.