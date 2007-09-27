Європарламент впроваджує “блакитну картку” для легальних трудових мігрантів

10:33, 27 вересня 2007
Права людини
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Боротьба з нелегалами посилиться

Європарламент схвалив запровадження “блакитної картки” для легальних трудових мігрантів і закликав посилити боротьбу з нелегальними мігрантами.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішння було ухвалено на засіданні Європарламенту в Страсбурзі.

Депутати, зокрема, підтримали доповідь Лілі ГРУБЕР (група соціалістичних апртій, Італія) щодо легальної міграції. За проголосували 557 депутатів, проти – 101, утрималися – 22.

Цим документом пропонується дозволити надавати дозволи на роботу (так звану “блакитну карту”) для висококваліфікованих працівників. Головна мета доповіді – полегшити вільний “мізків” у Європі та переміщення персоналу мультинаціональних компаній з країни в країну.

Депутати наголосили, що Європа потребує мігрантів для розвитку економіки. “Реальність старіння та демографічних змін вимагає переглянути політику міграції”, - зазначається у доповіді.

Євродепутати також наголосили на відповідальності засобів масової інформації, зокрема, європейських громадських радіо- і телекомпаній за поширення зваженої інформації щодо імміграції. “Розповсюдження думки, що імміграція неконтрольована – помилка”, - зазначається у доповіді. При цьому депутати зауважили, що Європа має уникати небезпеки експлуатації теми імміграції з “демагогічною чи популістською метою”.

У доповіді також зазначається, що на сьогодні в країнах ЄС проживає близько 18,5 млн. легальних іммігрантів.

Сьогодні ж депутати підтримали доповідь Хав’єра Морено САНЧЕСА (група соціалістичних партій, Іспанія) щодо посилення боротьби з нелегальною міграцією. За проголосували 418 депутатів, проти – 81, утрималися – 8.

У доповіді, зокрема, йдеться, що нелегальні мігранти не повинні розглядатися як злочинці. При цьому депутати виступили проти створення центрів для нелегальних мігрантів чи шукачів притулку за межами кордонів ЄС, наголосивши на необхідності підписати з усіма країнами-сусідами угоди про реадмісію.

Водночас, Європарламент наголосив на необхідності, з одного боку, посилити охорону кордонів, у першу чергу південних, а з іншого – посилити боротьбу з нелегальним працевлаштуванням. Депутати, зокрема, висловили жаль щодо того, що не всі країни-члени ЄС змогли надати підтримку Європейському агентству з управління операційною співпрацею на зовнішніх кордонах країн-членів ЄС (ФРОНТЕКС) у його операціях з охорони південних кордонів ЄС цього року. При цьому депутати закликали до “нульової толерантності” відносно роботодавців, які використовують нелегальну робочу силу.

На сьогодні, за різними оцінками, кількість нелегальних мігрантів у ЄС становить від 4,5 до 8 млн. осіб. У найближчі місяці Європарламент також планує схвалити дві директиви – щодо спільних правил повернення нелегальних мігрантів та щодо посилення санкцій для роботодавців, які займаються нелегальним працевлаштуванням.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання юстиції, свободи та безпеки, Франко ФРАТТІНІ закликав до збільшення легальної трудової міграції з країн Африки та Азії до ЄС. Він зазначив, що на сьогодні серед усіх мігрантів світу 85% некваліфікованої робочої сили приїжджає до ЄС і лише 5% - до США, тоді як 55% кваліфікованої робочої сили їде до США, і лише 5% - до країн Євросоюзу. Ф.ФРАТТІНІ також повідомив, що 23 жовтня планує запропонувати дві директиви для прискорення міграції: Рамкову директиву щодо базових соціально-економічних прав для робітників – вихідців з третіх країн і Директиву щодо доступу висококваліфікованих фахівців. У 2008 році він планує запропонувати Директиви щодо залучення сезонних робітників, стажерів на платній основі. У цих пропозиціях, зокрема, міститиметься пропозиція про запровадження “блакитної картки” для трудових мігрантів.

23 червня Рада ЄС (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС) схвалила пропозиції Єврокомісії від 16 травня цього року про розширення Глобального підходу до міграції на країни-сусіди Сходу та Південного Сходу, запропонувавши Єврокомісії до кінця року розробити пропозиції перших пілотних проектів. Розширення Глобального підходу до міграції, з одного боку, передбачає створення інформаційних центрів за межами Європи, зокрема, у східних країнах, для залучення тимчасових легальних трудових мігрантів і, водночас, посилення санкцій для роботодавців за нелегальне працевлаштування. До сьогодні Глобальний підхід до міграції застосовується лише для країн Африки та Середземномор’я.

 

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