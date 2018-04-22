Володимир Яворський: Треба створити систему розслідування випадків зараження пацієнтів різними хворобами

Ми розмовляємо з Володимиром Яворським, виконавчим директором Української Гельсінської спілки з прав людини. УГСПЛ - одна з найвідоміших і найповажніших правозахисних організацій країни, яка існує з 1976 року. Тоді декілька осіб, яких хвилювало питання дотримання прав людини в Україні, серед яких були Василь Стус, Сергій Руденко, Левко Лук‘яненко та інші, об`єдналися в Українську Гельсінську групу для того, щоб спрямувати свою активність на затвердження свобод і відстоювання честі кожної людини в країні. Сьогодні Гельсінська спілка виступає проти тортур і жорстокого поводження, бореться за право на приватність і свободу слова, виступає за свободу мирних зборів і свободу совісті, а також захищає права пацієнтів. Отже, ваша організація подала скаргу до Європейського суду з прав людини про випадок зараження пацієнта гепатитом С в лікарні. Як до вас потрапила ця справа?

- Українська Гельсінська спілка з прав людини надає допомогу жертвам порушень прав людини, і це одна з таких справ. Потерпілий звернувся до нас з проханням підготувати його справу до подання в Європейський суд, його справа представляє інтерес для нашої організації, і ми узялися йому допомогти.

У чому суть справи?

- В 1999 році наш клієнт знаходився на стаціонарному обстеженні і лікуванні в Головному військовому клінічному госпіталі при Міністерстві оборони України. У той час у нього не було виявлено ніяких ознак захворювання гепатитом С. Восени 1999 року йому в обласній клінічній лікарні (державній установі) міста Одеса зробили платну операцію з трансплантації нирки. Операція, на жаль, була невдалою, і частину трансплантованої нирки надалі довелося видалити.

Зимою 2000 року за результатами аналізу крові, не дивлячись на відсутність клінічних симптомів, було почато лікування як у разі захворювання гепатитом. А вже в березні 2000 року в Одеській обласній клінічній лікарні були узяті аналізи крові, і виявлений гепатит С. На переконання клієнта, що підтверджується рядом фактів, це зараження відбулося під час трансплантації нирки. Це припущення підтверджується рядом фактів, які, правда, не були прийняті ні слідством, ні судом. Наприклад, той факт, що від цього ж донора гепатитом С була заражена інша людина, свідчення якої суд відмовився заслуховувати..

Протягом наступних двох років наш клієнт звертався в різні лікувальні інстанції (до головного лікаря Одеської лікарні, начальника обласного управління здоров`я Одеси, міністра охорони здоров`я України) з листами і скрізь діставав відмови в задоволенні своїх скарг. Прокуратура відмовила в порушенні кримінальної справи, і, як показує наш досвід, основна причина такої відмови криється в тому, що тут доведеться доводити провину медичного персоналу, що в існуючих умовах практично неможливо: це можна зробити тільки на підставі експертизи, яку проводять фактично ті ж лікарі. Ситуація ускладнювалася предметом експертизи, по якому в країні не так багато фахівців. Як і належить, для того, щоб подати скаргу до Європейського суду, наш клієнт пройшов всі сходинки судової системи України – районний суд, апеляційний суд і Верховний суд, і скрізь безрезультатно.

Ми, як представники клієнта в Європейському суді, вважаємо, що тут мало місце порушення статті 2 Конвенції (право на життя) в контексті нерозслідування випадку зараження його смертельною хворобою (гепатитом С), яке відбулося під час трансплантації нирки. Також тут було порушено положення параграфа першого статті 6 Конвенції при розгляді його цивільних позовів в судах України з приводу отримання компенсації за шкоду, завдану його здоров`ю: наприклад, не була надана оцінка доказам людини, яка подала позов, а деякі докази навіть не були прийняті без пояснення причин.

Чому він вирішив звернутися саме до Європейського суду? - Потерпілий програв спочатку районний, потім апеляційний і Верховний суди, які не встановили провини лікувальних закладів в зараженні його гепатитом С. В Європейському суді є шанс на інше рішення у його справі.

Якого рішення Європейського суду ви чекаєте? Відповідно до Європейської конвенції про захист прав людини, держава зобов`язана забезпечити швидке, ефективне і незалежне розслідування випадків смерті або в деяких випадках зараження важкими захворюваннями, які можуть з великою вірогідністю привести до такого результату. Ми чекаємо, що Європейський суд після рішення суду вимагатиме, щоб в Україні була створена така система розслідувань. Тобто мова йде про створення незалежного механізму розслідування таких випадків в державі, якої поки у нас немає. В Україні взагалі немає незалежної і ефективної системи розслідування випадків зараження різними хворобами. При краху літака, наприклад, створюється спеціальна комісія, яка працює по дуже жорстко виписаних правилах. У нас же в країні немає практично нічого, а про незалежність такого розслідування немає і мови.

Які права людини були порушені в цьому випадку? - В таких справах ми можемо говорити про комплексне порушення, оскільки, по-перше, порушується право на життя, якщо дивитися на небезпеку і наслідки хвороби, потім були порушені процесуальні права, за допомогою яких він міг відстояти свою позицію в суді, а саме право на справедливий суд в контексті подачі своїх доказів і їх адекватної оцінки судом.

В Україні це перша така справа?

- Наскільки я знаю - так.

Хто представляє потерпілого в Європейському суді? - Я, Володимир Яворський. Справа підтримується Фондом стратегічних справ нашої організації. Але процедура розгляду справ в цьому суді інша – ваш процес проходить внаслідок листування з судом, тому моєї присутності на засіданні не потрібно. Це не такий судовий процес, як ми його зазвичай бачимо по телевізору.

Чи були в Європі подібні прецеденти?

- Були справи по випадках зараження СНІДом: в одному заявник виграв, в іншому - програв. Тому, що програв, було відмовлено в оплаті лікування, але там була трохи інша ситуація, а ось з приводу зараження - таких справ точно не було. Були питання, побічно пов`язані із зараженням, і була суперечка про наслідки зараження: чи виникає обов`язок у держави з метою збереження життя забезпечити безкоштовні медикаменти, операції або інше необхідне втручання.

Які можуть бути стратегічні результати цієї справи? - Як я вже сказав, стратегічні результати - це вимога від держави незалежної системи розслідування, введення системи незалежної експертизи (мається на увазі її незалежність від Міністерства охорони здоров`я або інших органів влади), щоб людина могла точно дізнатися, хто був винен і які були об`єктивні обставини. Або лікар зробив все, що міг зробити, або це дійсно системна помилка лікаря, яку він здійснює кожного разу. На підставі такої незалежної експертизи потерпілі зможуть подавати цивільний позов і добиватися відшкодування шкоди. Причинний зв`язок між зараженням або вашою хворобою і діями лікаря може встановити тільки експертиза. Сьогодні прокуратура, яка розслідувала такі справи, уникає цього: відмовляє в призначенні такої експертизи, ставить неправильні питання експертам, привертає залежних від системи експертів і т.д.

Коли розглядатимуть цю справу?

- Результати можуть бути через 4, через 5 років, - це пов`язано з довгою процедурою розгляду позову в суді. Може, навіть ця людина і не доживе до рішення суду. Можливо, його родичі захочуть продовжити цю справу.

Справа насправді дуже важлива, і вона має велике значення для країни. Для потерпілого, окрім фінансового питання (матеріальної і моральної шкоди), також важливо змінити саму систему, щоб зменшити кількість випадків зараження гепатитом в лікувальних установах в майбутньому.

- Якщо справа буде виграна, чи готові правозахисники запропонувати свою допомогу державі, чи зможуть вони надати свої рекомендації, як змінити ситуацію? Звичайно, ми не порадники в тому, як організувати систему охорони здоров`я, але те, що стосується системи незалежних розслідувань, її уніфікації згідно з міжнародними стандартами, - то ми готові допомогти. Адже в цій сфері головне - це добре налагоджений незалежний контроль, який би об`єктивно встановлював причини нанесення шкоди людині. Тільки тоді можна вчасно реагувати на причини цих помилок і забезпечити захист прав людини. Але для цього повинна бути налагоджена спільна робота Міністерства юстиції, МВС, прокуратури, Міністерства охорони здоров`я. Тобто, як мінімум чотири відомства повинні створити єдину систему. Для нас важливо, щоб цей процес почався. На жаль, на сьогодні це питання не зачіпається - кожен окремо готовий про це говорити, але системно в суспільстві з цим ніхто не працює. А Міністерство юстиції навіть навпаки всіляко обмежує впровадження системи незалежної експертизи.

Ярослав Гордієвич,Гепатит С в Україні