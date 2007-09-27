Рада Європи оголосила 10 жовтня Європейським днем проти смертної кари

Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення оголосити 10 жовтня Європейським днем проти смертної кари.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради Європи.

Згідно з повідомленням, Комітет міністрів вирішив, що цей день буде відзначатися щорічно.

Комітет також висловив сподівання, що Європейській Союз також встановить день проти смертної кари найближчим часом.

В повідомленні також зазначається, що рішення Комітету міністрів Ради Європи є європейським внеском до Всесвітнього дня проти смертної кари, встановленого ООН, якій також відзначається 10 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз поки не зміг визначитися щодо встановлення дня проти смертної кари через позицію Польщі, яка виступає проти такого рішення.