Депутатів Європарламенту просять розкрити таємницю

Європейський омбудсмен Нікіфорос ДІАМАНДУРОС просить депутатів Європарламенту відкрити доступ до інформації про розмір зарплат.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, омбудсмен звернувся до депутатів Європарламенту після розгляду скарги мальтійського журналіста, чий запит про деталі зарплат та оплати видатків на відрядження, на проживання та видатки на асистентів окремих депутатів був відхилений Європарламентом.

Європарламент обґрунтував відмову захистом персональних даних.

Після консультації з Європейським контролюючим органом з питань захисту персональних даних, Європейській омбудсмен дійшов висновку, що громадськість має право знати розміри зарплат та інших нарахувань депутатам Європарламенту.

“Депутати Європарламенту мають знати, що існує інтерес громадськості до використання ними бюджетних коштів. Саме тому я вирішив оприлюднити результати мого розслідування в цій справі”, - сказав Н.ДІАМАНДУРОС.

Журналіст мальтійського видання “MaltaToday" у серпні 2005 року звернувся до Європарламенту з проханням повідомити про розмір зарплат та нарахувань для 5-ти мальтійських депутатів, однак Європарламент відмовив у доступу до цієї інформації, після чого журналіст оскаржив відмову у європейського омбудсмена.

Н.ДІАМАНДУРОС запропонував Європарламенту схвалити результати досліджень омбудсмена в цьому питанні до 31 грудня 2007 року.