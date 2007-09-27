Передумов для зриву виборів в Україні немає

Громадянська мережа “Опора” стверджує, що суттєвих передумов для зриву позачергових виборів в Україні немає.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив керівник виборчих програм ГМ “Опора” Олександр ЛОМАКО за результатами моніторингу виборчої кампанії на території України протягом 15-17 вересня 2007 року.

Він повідомив, що політичні сили можуть зупинити виборчий процес шляхом блокування прийняття рішень через своїх представників в комісіях. Натомість заяви щодо підготовки масових фальсифікацій у день виборів є технологічним прийомом, спрямованим на формування недовіри до результатів виборів.

О.ЛОМАКО не виключає, що суб’єкти виборчого процесу готують доказову базу для оскарження підсумків волевиявлення уразі незадовільного для себе результату.

Крім того він повідомив, що відповідно до моніторингу можна зробити висновок, що якість списків виборців буде нижчою, ніж у 2006 році, у зв’язку з чим 600 тис. громадян не зможуть проголосувати. Він припускає, що близько 150 тис. - 200 тис. виборців завдяки даним Держприкордонслужби України щодо осіб, які перетнули кордон та не повернулися до 27 вересня, позбавлені права голосу.

Також він відзначив, що правом перевірити себе у списках (з 18 по 27 вересня) скористалося близько 1% громадян.

О.ЛОМАКО повідомив, що окружні виборчі (ОВК) під час підготовки до виборів працювали на задовільному рівні та не дали підстав для зриву організаційного процесу. Загрозою для нормальної роботи ОВК в день виборів можуть бути виключно політичні мотиви суб’єктів виборів, інтереси яких представляють члени комісій. За його словами, актуальним це є для комісій, в яких відносини між представниками коаліції та опозиції є напруженими (кожна друга ОВК), подекуди – ворожими.

Крім того він додав, що дільничні виборчі комісії (ДВК) сформовані та здійснили всі процедури, що визначені законом (перше засідання, робота зі списками виборців, надсилання виборцям іменних запрошень, розміщення інформаційних плакатів тощо). Натомість, спостерігачами були зафіксовані незначні порушення. Зокрема, найбільша проблема в роботі ДВК – постійні зміни в складі комісій.

ВІн зазначив, що однією з особливості виборчої кампанії стала масова участь чиновників всіх рангів в агітаційній кампанії: починаючи від Президента України, членів уряду, голів обласних і районних адміністрацій, закінчуючи рядовими чиновниками на місцях. За оцінками "Опори" лише менше половини чиновників, що були задіяні у виборчій кампанії пішли у відпустку. Причому, жодна політична сила не мала монополії: факти участі посадових осіб були зафіксовані у передвиборчій кампанії 7 суб’єктів виборчого процесу.

О.ЛОМАКО додав, що політичні сили фактично не проводили просвітницької кампанії щодо роз’яснення виборцям процедур голосування, не закликали перевірити себе у списках виборців.

За його словами, в деяких регіонах здійснювалися спроби підкупу виборців та надання безкоштовних товарів, послуг на суму понад 40 грн.

Крім того він вважає, що брудні технології та “чорний піар” під час передвиборчої кампанії не були ефективними та не були масовими.

Довідка УНІАН. Громадянська мережа «Опора» - це позапартійна загальнонаціональна мережа активістів та громадських організацій. “Опора” діє з метою розвитку демократії та громадянського суспільства в Україні шляхом вироблення ефективних механізмів контролю за діями влади з боку громадськості. У квітні 2007 року «Опора» розпочала спостереження за політичними процесами, пов’язаними з проведенням в Україні позачергових виборів Верховної Ради. Звіт готувався аналітичною групою в Києві та 62 довготерміновими спостерігачами, що працювали в 24 з 25 областей України.