ЄС стурбований арештами організаторів Європейського маршу в Білорусі

Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства (ЄПС) Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР стурбована повідомленнями про арешти організаторів Європейського маршу в Білорусі, запланованого на 14 жовтня.

Про це йдеться в її коментарі, переданому УНІАН.

“Я стурбована повідомленнями про арешти кількох організаторів цього мирного маршу”, - зазначається у коментарі.

Комісар ЄС заявила про підтримку ініціативи Білоруських громадських організацій щодо проведення такого маршу з метою висловлення підтримки білоруського народу більш тісним відносинам між Білоруссю та ЄС.

“Це дуже добре бачити, що білоруське громадянське суспільство підтримало пропозицію ЄС розпочати з Білоруссю повноцінне партнерство за умови, якщо Білорусь здійснить переконливі кроки на шляху до демократизації”, - зазначає комісар ЄС.

Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР заявила, що сподівається від білоруської влади дій, відповідних підтвердженим раніше намірам будувати більш тісні відносини з ЄС.

“Я закликаю білоруську владу негайно звільнити всіх ув’язнених політичних мотивів та поважати основне право людини білоруського народу на свободу висловлювання та зборів, в тому числі, 14 жовтня”, - наголосила комісар ЄС.

Як повідомляв УНІАН, ряд громадських організацій Білорусі вирішили провести 14 жовтня у Мінську Європейській марш. Лідер об’єднання “За свободу” Олександр МІЛІНКЕВИЧ направив 21 вересня листа голові Єврокомісії, голові Європарламенту та лідерам держав-членів ЄС із запрошенням на Європейській марш.

25 вересня в Мінську було заарештовано голову Оргкомітету Європейського маршу Віктора ІВАШКЕВИЧА.