28 вересня - 12-00- Прес-конференція керівництва Комітету виборців України на тему: «Україна за два дні до виборів. Оцінка КВУ». Буде презентовано 8-й моніторинговий бюлетень КВУ, в якому йдеться про: готовність дільничних виборчих комісій до проведення виборів; чи стала кращою якість списків виборців; останній тиждень виборчої кампанії: адмінресурс, „чорний ПР”, підкуп виборців; загальна оцінка передвиборчої кампанії та прогноз можливих загроз на день голосування; плани роботи КВУ в день голосування. Учасники: Ігор Попов, голова Правління КВУ; Олександр Черненко, речник КВУ (“РБК-Україна”, вул. Грушевського, 10). Телефон: 492-27-67.