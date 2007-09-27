29 вересня - 16-00 - У Києві на Хрещатику відбудеться соціально-мистецька акція "Не продавайся!", спрямована на запобігання торгівлі людьми та боротьбу з цим злочином. Цьогорічна акція «Не продавайся!» відбудеться одночасно в усіх регіонах України. Організатори - Міністерство України у справах сім`ї, молоді та спорту, ГУ у справах сім`ї та молоді КМДА, Київський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, МГО „Школа Рівних Можливостей", Український молодіжний центр. О 17-00 акцію відкриють міністр України у справах сім`ї, молоді та спорту, Віктор Корж, міський голова Леонід Чернівецький, Посол Фінляндії в Україні Крістер Міккелссон, представник МОМ в Україні Джефрі Лабовіц та ін.