“Презентація навчального модуля для лікарів циклів підвищення кваліфікації закладів післядипломної освіти “Захист прав ВІЛ-позитивних дітей”

10 жовтня об 11-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція Благодійної Організації “Міжнародний Благодійний Фонд “Джерела” на тему: “Презентація навчального модуля для лікарів циклів підвищення кваліфікації закладів післядипломної освіти “Захист прав ВІЛ-позитивних дітей” . Учасники: співачка Ані Лорак, дворазова абсолютна олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Підкопаєва, голова Правління БО МБФ «Джерела» Олександр Міцкевич; президент БО МБФ «Джерела» Олександр Міхньов, керівник інформаційних проектів Представництва Дитячого Фонду Організації Об`єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні Дмитро Коник; менеджер дитячих програм ВБО «Всеукраїнська мережа «ЛЖВ» Ольга Панфілова (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон:2961052. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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