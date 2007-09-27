Журналіст Шеляженко подав до суду на Печерську районну раду

Сьогодні відбулося попереднє засідання Печерського районного суду у справі Юрія ШЕЛЯЖЕНКА щодо позбавлення його акредитації при Печерській районній радіє

Як повідомляє прес-служба Київської незалежної медіа-профспілки, підставою для позову стало рішення Печерської районної ради у місті Києві позбавити журналіста акредитації «за необ`єктивне висвітлення в газеті "Вечірні Вісті" діяльності районної ради, фальсифікацію фактів журналістом Шеляженком та зйомку засідання районної ради без погодження з секретаріатом».

Як стверджує сам Юрій ШЕЛЯЖЕНКО, дані, подані ним у статтях, були достовірними, тому він і вирішив звернутися до суду. Журналіста підтримує КНМП, вважаючи, що оскаржуваним рішенням Печерська рада перевищила свої повноваження. Юридичну підтримку в справі надає Інститут масової інформації.

Журналіст Юрій ШЕЛЯЖЕНКО є членом Київської незалежної Медіа-профспілки з 15 червня 2004 року. Зараз він входить до Бюро фрілансерів і одночасно є членом Ревізійної комісії Медіа-профспілки в Києві.

Наступне слухання по справі «Шеляженко проти Печерської райради» відбудеться 24 жовтня