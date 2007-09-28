50 тис. виборців безпідставно виключені із списків на Закарпатті

На Закарпатті більш як 50 тис. виборців безпідставно виключені із виборчих списків через недбалість працівників прикордонної служби України.

Як повідомило УНІАН джерело у закарпатському Управлінні Служби безпеки України, такі данні були отримані під час контрольної перевірки, яку СБУ здійснило в пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною, Румунією та Словаччиною.

Підставами для перевірки стала відсутність у виборчих списках закарпатського міста Берегове близько 55% постійно проживаючих у місті мешканців (10 тис. 500 з 18 тис. 800). Як з’ясувалося під час перевірки, працівники прикордонної служби у Закарпатській області реєстрували лише виїзд громадян за кордон і не реєстрували їх повернення, яке частіше за все відбувалось того ж дня.

Водночас, згідно з законом про вибори, прикордонна служба має подавати відомості про тих, хто виїжджає за межі України, до місцевих виборчих комісій, і, якщо за три дні до виборів інформації про повернення особи в Україну немає, її виключають зі списків виборців.

Зокрема, за даними джерела, на цій підставі по 69-му виборчому округу (Берегівський, Виноградівський, Іршавський райони) виключено 16 тис. виборців, по 70-му округу (Хустський, Рахівський, Тячівський райони) - 21 тис. виборців, по 67-му (Свалявський, Перечинський, Березнянський, Воловецький та Міжгірський райони) – 7,5 тис. виборців, по 66-му округу (Ужгород та Ужгородський район) - 6 тис. виборців.