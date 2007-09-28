Ющенка закликають не підписувати концепцію про реформування кримінально-виконавчої служби

Українська Гельсінська спілка з прав людини закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА відмовитися від підтримки Концепції реформування Державної кримінально-виконавчої служби України.

Про це йдеться у тексті відкритого листа УГСПЛ до глави держави.

“Фактично проект Концепції закріплює і консервує сьогоднішній стан кримінально-виконавчої системи, яка залишається великою мірою радянським ГУЛАГом”, - заявляє голова правління УГСПЛ Євген ЗАХАРОВ.

На фоні того, що проект концепції містить деякі “корисні ідеї та заходи”, наприклад, щодо реформування кримінально-виконавчої інспекції, в цілому вона потребує корінної переробки, - відзначають в УГСПЛ.

Основними недоліками концепції, на думку правозахисників, є опора на хибне розуміння мети покарання і, відповідно, ролі, функцій і повноважень Кримінально-виконавчої служби; небажання здійснювати повний перехід до побудови цивільної, а не правоохоронної служби; відсутність чіткого визначення місця ДКВС в органах державної влади.

Як відзначають правозахисники, кримінально-виконавча система має бути реформована до гнучкої тюремної системи, а ДКВС має стати цивільною службою і підрозділом Міністерства юстиції, як це було зроблено в усіх посттоталітарних країнах Центральної та Східної Європи.

“Головні ідеї Концепції, що „ресоціалізація засуджених є головною кінцевою метою функціонування пенітенціарної системи”, а „кара за вчинений злочин є лише одним із рівноправних завдань у реалізації покарання„ і „виправлення та ресоціалізація конкретного засудженого є такими ж обов’язковими, як і кара” є, на наше переконання, хибними... Функції виховання і ресоціалізації засуджених є непосильними і неприйнятними для персоналу ДКВС. Виховувати і забезпечувати ресоціалізацію засуджених має усе суспільство в цілому – громадські організації, просвітяни, релігійні громади тощо – за сприяння кримінально-виконавчої служби. Для цього система виконання покарань має бути значно більш відкритою, ніж зараз”, - йдеться у тексті відкритого листа.

Як повідомлялося раніше, 23 вересня прес-служба глави держави повідомила, що “найближчим часом” Президент України Віктор ЮЩЕНКО має намір підписати Указ про затвердження Концепції реформування Державної кримінально-виконавчої служби.