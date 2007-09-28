Міжнародні спостерігачі занепокоєні низькою якістю списків виборців.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив голова місії ENEMO (Європейської мережі організацій, що спостерігають за виборами) Пітер НОВОТНИ, представляючи звіт цієї організації про передвиборчий період (15 серпня – 26 вересня).

Зокрема, ENEMO стурбована процесом реєстрації виборців та змінами у списках, що діятимуть на парламентських виборах 30 вересня. Організацію непокоять повтори у виборчих списках, що, на їхню думку, можуть призвести до випадків повторного голосування та фальсифікації бюлетенів. Серед найбільш розповсюджених помилок – подвійні реєстрації, помилки в написанні імен та прізвищ, включення померлих осіб та відсутність виборців у списках. Експерти ENEMO зазначають, що процес оновлення списків йде повільно і стурбовані тим, що велика кількість помилок може бути не виправлена у визначений законом термін.

ENEMO особливо стурбована можливістю багаторазового голосування та фальсифікації бюлетенів через підтверджені випадки повторів у списках. Відповідно до звіту, спостерігачі отримали такі дані: 94 тис. подвійних записів у Харкові, 3,6 тисяч померлих осіб та 76 подвійних записів у списках у Кіровоградській області, 15 тис. подвійних записів у Києві, 16 тис. подвійних записів у Дніпропетровську , 2 тис. подвійних записів у Донецьку, 700 подвійних записів у Рівному.