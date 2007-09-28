Усіх кримських бомжів внесуть в єдину базу даних

Кримська прокуратура наполягає на необхідності створення єдиного автоматизованого банку даних фізичних осіб, які зареєстровані або знаходяться на території автономії та установ соціального захисту бездомних.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Криму.

«Держава з метою захисту бездомних громадян і безпритульних дітей передбачила ряд заходів, які закріпила законодавчо в 2005 році. Закон України «Про принципи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», зокрема, передбачає, що реєстрація місцезнаходження бездомних громадян України має здійснюватися органами внутрішніх справ за юридичною адресою спеціалізованих закладів, які створюються органами виконавчої влади чи місцевого самоврядування», - зазначають у прокуратурі. Проте, в Криму досі не створено жодного такого закладу, і навіть більше того – не прийнято ні єдиного документа, що регламентує порядок виконання вимог названого закону, тобто до вирішення проблеми навіть не приступили.

За даними прокуратури, протягом 2006-2007 рр. офіційно через приймальник-розподільник для осіб, підозрюваних у бродяжництві, пройшли більше двох тисяч чоловік. «Всі вони отримали тимчасові свідоцтва терміном дії один або три місяці, а отже, після закінчення цього терміну вони знову повернуться в «задзеркалля» - в категорію невстановлених осіб. Таким чином, відсутність спеціальних закладів на території автономії порушує права, щонайменше, двох тисяч бездомних громадян на реєстрацію, охорону здоров`я, соціальний захист, правову допомогу», - підкреслюють у прокуратурі АРК.

Ще гірше, за її даними, йдуть справи з безпритульними дітьми. Перевірками встановлено, що служби та органи кримінальної міліції не володіють даними про дітей, які живуть без реєстрації. Зафіксовані випадки, коли їх знімають з реєстрації без згоди органів опіки. Зареєстровані за місцем навчання сироти і позбавлені батьківського піклування діти, після закінчення навчання в держустановах поповнюють ряди бездомних, а отже – безправних людей.

«Відсутність єдиного автоматизованого банку даних фізичних осіб, які зареєстровані або знаходяться на території Криму, провокує виникнення проблем, пов`язаних з проведенням референдумів і виборів, не дозволяє вести облік міграційних процесів, контролювати дотримання посадовцями і громадянами правил паспортної системи», - такий висновок міститься в документі прокурорського реагування, складеного за результатами перевірки. У поданні на ім`я начальника міліційного главку Анатолія МОГИЛЬОВА і голови кримського уряду Віктора ПЛАКІДИ наведені приклади неналежного контролю за дотриманням паспортного режиму в АРК. Перевірками, приміром, виявлені факти проживання в Криму осіб без паспортів – від півроку до 8 років, без реєстрації – від 2 до 10 років.

Прокуратура АРК закликає налагодити організацію роботи в органах виконавчої влади, місцевого самоврядування, ГУ МВС України в Криму, і взаємодію вказаних служб для того, щоб в автономії не створювався «паралельний світ» бездомних і безправних людей».