Президент вступився за шахтарів-інвалідів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає за необхідне утворити при Кабінеті міністрів України комісію з представників центральних органів виконавчої влади та громадських організацій шахтарів-інвалідів для вироблення механізмів вирішення проблем шахтарів-інвалідів.

Таку пропозицію глава держави висловив у листі на адресу прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА, повідомляє прес-служба Президента України.

В.ЮЩЕНКО зазначає, що до нього звернулися представники громадської організації з соціального захисту інвалідів, потерпілих на виробництві й соціально незахищених верств населення «Захист» м. Дзержинська та Макіївської правозахисної групи «Рутенія» Донецької області стосовно порушення їхніх прав.

За словами Президента, неодноразові вимоги заявників до урядових структур щодо забезпечення додержання законодавства під час перерахунку регресних виплат як за рахунок коштів підприємств вугільної галузі, так і загальнообов`язкового державного страхування, до цього часу не задоволені. Це ж стосується і перерахунку та погашення компенсації підприємствами вугільної галузі за несвоєчасно виплачену одноразову допомогу, нараховану у 1992-2001 роках.

Глава держави наголошує, що потребує нормативно-правового врегулювання ряд інших питань у цій сфері, в тому числі продовження тривалості санаторно-курортного лікування для потерпілих від нещасного випадку на виробництві, виконання колективно-договірних домовленостей щодо забезпечення в повному обсязі сімей гірників твердим побутовим паливом тощо. Однак вирішення зазначених проблем керівниками відповідних органів виконавчої влади, на думку авторів звернення, необґрунтовано зволікається.

В.ЮЩЕНКО звертає увагу, що погіршує ситуацію і неоднозначне трактування судами тих чи інших норм законодавства з цих питань.

«Подальше ігнорування вимог громадських організацій інвалідів, потерпілих створює напругу не тільки в шахтарських регіонах, але і у суспільстві в цілому, дискредитує насамперед органи виконавчої влади», – підкреслює глава держави.