До Києва прибула делегація Євпопарламенту

Делегація з 14 депутатів Європейського парламенту прибула до Києва для спостереження за достроковими виборами до Верховної Ради України, які відбудуться 30 вересня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Представництва Європейської комісії в Україні, планується, що члени делегації зустрінуться з лідерами та представниками основних політичних партій, після чого розділяться на групи для спостереження за подіями, які відбуватимуться під час виборів у містах по всій Україні.

Голова делегації Європейського парламенту Адріан Северін (Партія європейських соціалістів, Румунія) перед зустріччю з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ у п’ятницю заявив: „Європейський Парламент нещодавно прийняв рішення направити чіткий сигнал Києву та українському суспільству, що він сподівається побачити Україну повністю інтегрованою в структури ЄС. Питання про те, як цього можна досягнути, залишається відкритим, але було чітко заявлено про наявність відповідної політичної волі. Те, як пройдуть ці вибори, матиме вплив на відносини між Україною та ЄС. Я сподіваюся цей вплив буде позитивним”.

У програмі делегації - також зустрічі з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО, лідером партії „Наша Україна” В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ та лідером парламентської фракції Партії регіонів Раїсою БОГАТИРЬОВОЮ.

Як завжди під час місій спостереження за виборами у рамках діяльності ОБСЄ (Організації з питань безпеки та співпраці в Європі), делегація Європейського парламенту тісно співпрацюватиме з більш довгостроковими місіями спостереження за виборам і Бюро ОБСЄ з питань демократичних інституцій і прав людини (БДІПЛ), а також делегаціями від парламентських асамблей ОБСЄ, НАТО та Ради Європи.

Попередні висновки усіх міжнародних спостерігачів будуть оголошені на спільній прес-конференції, яка відбудеться о 13.30 у понеділок, 1 жовтня, у Будинку вчителя за адресою: м.Київ, вул. Володимирська, 57.