У Харкові закрито прес-центр «Трибуна-ТВ»

18:51, 28 вересня 2007
Права людини
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Не виключають політичні мотиви

У Харкові сьогодні закритий міський прес-центр «Трибуна-ТВ».

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник прес-центру Андрій ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ, приміщення було опечатано керівництвом готелю «Харків», де орендується приміщення. Причиною для закриття стала несвоєчасна сплата за оренду приміщення.

А.ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ не виключає, що це зроблено з політичних мотивів, оскільки його завчасно і офіційно не було попереджено про борги.

Крім того, сказав він, кілька днів тому він спалив у прес-центрі у прямому ефірі таблички з іменами мера міста Михайла ДОБКІНА та секретаря міськради Геннадія КЕРНЕСА, які, за його словами, жодного разу не відгукнулися на запрошення прес-центру взяти участь у дебатах з найгостріших проблем міста.

Прес-центр «Трибуна-ТВ» працює у Харкові з початку цього року, і прес-конференції, які відбуваються тут, транслював на місцевих телеканалах «Фора» та «Сімон».

А.ВОЙЦЕХОВСЬКОГО дивує, що це зроблено за день до виборів.

Готель «Харків» належить Олександру ДАВТЯНУ, який входить до складу Харківського міськвиконкому.

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