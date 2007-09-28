СБУ направила в Генпрокуратуру матеріали про підкуп виборців

Служба безпеки України у відповідності до статті 97 Кримінально-процесуального кодексу направила до Генеральної прокуратури України матеріали щодо перешкоджання здійсненню виборчого права громадян шляхом підкупу і обману виборців.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Зокрема, йдеться про розсилку у період з 27 до 29 вересня у Голосіївському районі м. Києва від імені виборчого блоку «КУЧМА» квитанції букмекерської контори «Шанс» з пропозицією отримати виграш у 1000 гривень за сприяння у проходженні цієї сили до парламенту.

СБУ при перевірці фактів встановила, що квитанції букмекерської контори «Шанс» є фіктивними, відповідні кошти у вигляді ставок не вносились. Оскільки матеріали перевірки вказують на наявність окремих ознак злочинів, передбачених ч.1 ст.157 та ст.358 Кримінального кодексу України, їх направлено до Генеральної прокуратури України, повідомляє прес-центр СБУ.

Згідно з інформацією прес-центру, СБУ лише у вересні 2007 року до органів прокуратури направила 118 повідомлень щодо можливих порушень виборчого законодавства. Як правило, зазначена інформація стосувалася порушень під час формування виборчих дільниць у переважній більшості регіонів України, зокрема - фактів ухилення представників органів влади, установ і організацій, а також членів окружних виборчих комісій та виборчих дільниць від виконання службових обов’язків, пов’язаних з організацією виборчого процесу; проведення незаконної агітації; несвоєчасного реагування керівництва виборчих комісій на запити щодо надання інформації про створення спеціальних виборчих дільниць тощо.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 вересня, Комітет виборців України звернувся до правоохоронних органів перевірити інформацію щодо фактів підкупу виборців. Зокрема, у зверненні наводилася інформація щодо розсилки через поштові скриньки від імені виборчого блоку «КУЧМА» квитанції букмекерської контори «Шанс» з пропозицією отримати виграш у 1000 гривень за сприяння у проходженні цієї сили до парламенту.