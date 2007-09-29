У М`янмі відновилися масові демонстрації проти властей

Масові демонстрації проти властей відновилися в суботу у великих містах Мьянми, мітингуючі вимагають проведення демократичних реформ, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Не зважаючи на те, що власті придушують акції протесту, декілька сотень людей зібралися на демонстрацію в найбільшому місті Мьянми Янгоні. За словами очевидців, демонстрантів оточили військові.

Пострілів і хвилювань на вулицях немає, арештовані кілька осіб. Монахи буддистів також продовжують демонстрації протесту в другому за величиною та значенням місті країни Мандалаї.

Ситуація в країні залишається напруженою, стільниковий зв`язок і доступ в інтернет знову перервані.

В суботу спецпосланець генсека ООН Ібрагим ГАМБАРІ прибув в охоплену хвилюваннями Мьянму, щоб стати посередником між військовим урядом і опозицією. Головне послання генсека ООН Пан Гі МУНА до властей країни - відмовитися від насильства проти мирних протестів, в яких беруть активну участь монахи буддистів.

Масові хвилювання в Мьянмі почалися 19 серпня. Мітингуючі протестують проти двократного підвищення цін на пальне, а також вимагають провести демократичні реформи в країні, при владі в якій вже кілька десятиліть перебувають військові. Для розгону демонстрацій власті використовували на цьому тижні зброю і сльозогінний газ. Щонайменше, троє людей, зокрема двоє монахів буддистів, були убиті в ході зіткнень. Власті Мьянми у вівторок оголосили комендантську годину і заборонили вуличні зібрання в двох головних містах країни – Янголі та Мандалаї, оточивши кілька найбільших храмів буддистів.

Навіть за допомогою сльозогінного газу і кийків поліцейським не вдається придушити найбільший за останні 20 років антиурядовий страйк в цій країні в Південно-Східній Азії.