У разі порушень на виборах парламент України втратить міжнародну легітимність

Заступник голови комітету у закордонних справах Сенату США, республіканець Ричард ЛУГАР заявляє, що у разі порушень під час виборів і їх невідповідності вимогам ОБСЄ новий парламент України буде позбавлений міжнародної легітимності.

"Сфальсифіковані або незаконні вибори були б великою поразкою демократії та завдали б шкоди Україні. Новий парламент в цьому разі не буде легітимним для українського народу і міжнародного співтовариства", - говориться в поширеній у Вашингтоні заяві сенатора Р.ЛУГАРА, в якій він нагадує, що в 2004 році під час повторних президентських виборів в Україні він представляв США як особистий представник Президента Джорджа БУША.

Як повідомляє РІА «Новости», нагадавши про успіхи "Помаранчевої революції" і про те, що українські виборці вже двічі - в 2004 і 2006 роках - успішно проводили вільні і чесні вибори, Р.ЛУГАР зазначив, що "для уряду України зараз настав час зберегти і посилити помітні успіхи і забезпечити стабільну і представницьку владу через проведення ще одних вільних і чесних парламентських виборів".

"За роки, що пройшли після "Помаранчевої революції", Україна продемонструвала рішучу прихильність правам людини і верховенству закону, вільній пресі, що зміцнюється, і незалежній судовій системі, що швидко зростає. Вільні і чесні вибори 30 вересня ознаменують собою ще один важливий крок у правильному напрямі", - говориться в заяві заступника голови сенатського комітету.

Для спостереження за ходом майбутніх 30 вересня виборів республіканці та демократи в США направили до України свої делегації.

Міжнародний республіканський інститут, що базується у Вашингтоні, направив для спостереження за майбутніми парламентськими виборами до України делегацію представників Грузії, Литви, Великої Британії, Канади і США. Делегацію очолює колишній член парламенту Великої Британії Майкл ТРЕНТ.

До складу делегації включено також п`ять діючих членів парламенту Грузії, один член парламенту Литви, один член парламенту Канади, член федерального суду США, а також троє членів ради директорів інституту, включаючи директора програм протиракетної оборони (ПРО) американської аерокосмічної корпорації "Локхід-Мартін" Елісона ФОРТІЄРА і колишнього старшого радника директора ЦРУ Майкла КОСТІВА.

Національний демократичний інститут, що базується у Вашингтоні, очолюваний колишнім держсекретарем США Мадлен ОЛБРАЙТ, направив до України свою делегацію у складі 30 чоловік. Делегацію спільно очолюють колишній конгресмен-демократ Абнер МІКВА і колишній віце-президент парламенту Західного Берліна Александер ЛОНГОЛІУС. До складу делегації входять політичні і громадські діячі, експерти з виборів і регіональні фахівці зі США і Європи.