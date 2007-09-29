В УНІАН працюватиме мультимедійний центр “Парламентська ніч-2007”

30 жовтня в УНІАН відкриється мультимедійний центр “Парламентська ніч-2007”, який працюватиме до 14-15 1 жовтня.

13-00 - Відкриття мультимедійного центру;

13-10 - Прес-конференція Громадянської мережі ОПОРА на тему: «Перші шість годин дня виборів: відкриття дільниць, проблеми з виборчою документацією, явка виборців, оперативна інформація щодо порушень». 1500 спостерігачів ГМ ОПОРА та 150 мобільних груп працюють в день виборів у 24 регіонах України. У прес-конференції візьме участь керівник виборчих програм ГМ ОПОРА Олександр Ломако. Телефон: 8 (063) 617-97-50;

14-10 - Прес-конференція на тему: “Оцінка Комітетом виборців України початку голосування: відкриття дільниць, допуск спостерігачів на дільниці, порушення під час перших 4-х годин голосування”. У прес-конференції візьмуть участь голова Комітету виборців України Ігор Попов та речник Комітету виборців України Олександр Черненко.

15-00 - відкриття самодіяльного Музею чорного політичного піару (у приміщенні УНІАН).

15-10-17-00 - прес-конференції, брифінги політиків.

15-10 - за участю Ксенії Ляпіної (блок НУ-НС)

за участю політологів Сергія Тарана, Володимира Фесенка.

16-30-17-00 - ТЕХНІЧНА ПЕРЕРВА

17-00 - Брифінг на тему: “Оперативна інформація щодо проведення Національного екзит-полу, коментарі до методики проведення та форми оприлюднення результатів. Учасники: представники Фонду “Демократичні ініціативи”, Київського міжнародного інституту соціології та Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

18-00 - Прес-конференція провідних політологів:

Олеся Донія

Експертів Інституту ім. Горшеніна

Експертів «Агентства моделювання ситуацій».

19-00 - Прес-конференція на тему: «Особливості програмно-ідеологічної дискусії (дебатів) на дострокових виборах 2007 року».

19-30 - Лідер Блоку Український регіональний актив Людмила Супрун подарує в музей виборів УНІАН зразок “білого піару”.

20-00 - Попередня оцінка Комітетом виборців України процесу голосування. У прес-конференції візьмуть участь голова Комітету виборців України Ігор Попов та речник Комітету виборців України Олександр Черненко.

21-00 - Прес-конференція за результатами передвиборчого моніторингу інформаційних та підсумкових телепрограм, загальнонаціональних та регіональних газет, Інтернет-сайтів, політичних ток-шоу, виборчих теледебатів та підсумкових політичних програм на 10 центральних телеканалах України; моніторинг проводився з метою дослідження стану дотримання стандартів журналістики, прав журналістів та ЗМІ. Учасники: представники ГО “Телекритика”, “Інституту масової інформації”, Асоціації “Спільний простір”, Комітету “Рівність можливостей”, МБФ “Академія української преси”, Асоціації медіа-юристів.

21-40 – 21-50 – перерва для встановлення додаткових телекамер.

21-50 – Брифінг на тему: “Оперативна інформація щодо проведення Національного екзит-полу”.

22-01 - Результати загальнонаціонального опитування Національного екзит-полу. Учасники: представники Фонду “Демократичні ініціативи”, Київського міжнародного інституту соціології та Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Контактна особа: Юрій Горбань – прес-секретар Фонду “Демократичні ініціативи”, 8 (050) 311–71–81

23-00 – 24-00 – Прес-конференції, брифінги:

за участю Анатолія Матвієнка, Лілії Григорович (НУ-НС)

1 жовтня

00-00 – 01-00 - Прес-конференції, брифінги.

01-00 – 01-30 – Брифінг на тему:”Оприлюднення уточнених даних опитування. Учасники: Ілько Кучерів (Фонд “Демократичні ініціативи”), Валерій Хмелько або Володимир Паніотто (КМІС), представники міжнародних соціологічних компаній QEA Analytics й Аналітичного центру Юрія Левади.

01-00 – 02-00 - Брифінг Міжнародного товариства прав людини – Українська Секція (МТПЛ – УС) “Узагальнені результати голосування (оціночні результати; стан дотримання законності; аналітичні дані) в місцях позбавлення волі в охоплених проектним моніторингом дванадцяти регіонах України”. Також МТПЛ–УС готове надати інформацію про особливості, проблеми, законодавчі колізії виборчого процесу в установах виконання покарань. Учасники: голова Правління МТПЛ–УС Андрій Сухоруков, директор проектного департаменту МТПЛ–УС Володимир Брущенко, менеджер проектів МТПЛ–УС Беніамін Бабаджанян. Телефони:228-17-92; (044) 512-06-73 (050) 767-05-67 (097) 951-96-45 e-mail: igfm.us@gmail.com http:// www.igfm.org.ua.

9-00 - Брифінги, конференції:

9-00 - Прес-конференція Громадянської мережі ОПОРА на тему: «Підсумки та результати виборів. Оцінка незалежних спостерігачів». Висновки зроблені за результатами загальнонаціонального спостереження 1500 спостерігачів та 150 мобільних груп ГМ ОПОРИ. Телефон: 8 (063) 617-97-50.

10-00 - „Заява офіційної делегації міжнародних спостерігачів від Міжнародного Республіканського Інституту США за виборами до Верховної Ради України” Учасники: Майкл Тренд – член Палати Представників Парламенту Великобританії, Лорн Крейнер – Президент МРІ, Богдан Футей – Федеральний Суддя США, Стівен Нікс – Директор департаменту країн СНД Міжнародного Республіканського Інституту

11-00 - Оцінка Комітетом виборців України процесу голосування. У прес-конференції візьмуть участь: голова Комітету виборців України Ігор Попов та речник Комітету виборців України Олександр Черненко.

11-00 – 11-30 – Прес-конференції, брифінги політиків і політологів.

12-00 - «Висновки місії спостереження Конгресу українців Канади (КУК) за позачерговими виборами до Верховної Ради України-2007». Експерти дадуть оцінку виборчому процесу на основі спостережень, здійснених у 15 регіонах України. Йтиметься як про зафіксовані порушення при підготовці до виборів, так і про перебіг голосування. Висновки та свідчення будуть проілюстровані відео- та фотоматеріалами. У прес-конференції візьмуть участь: головний спостерігач Роман Хичій, президент КУК Орися Сушко та канадський політичний експерт Джерард Кеннеді. Телефон: 8 067 3445763 E-mail: vybory2007ukraine@gmail.com http://www.vybory2007ukraine.com.ua

13-30 - Прес-конференції міжнародної місії спостереження ENEMO.

14-15. – закриття Мультимедійного центру.

14-30 - Прес-конференція міжнародної делегації Національного Демократичного Інституту, яку очолюють Абнер Міква, колишній член Конгресу США, радник Білого Дому та Головний суддя Апеляційного суду США, а також Александр Лонголіус, колишній Президент Берлінського Парламенту.

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+38-044-229-33-53, 8-050-352-71-87, керівник PR-відділу УНІАН, координатор Мультимедійного центру Олена Мартиненко, emart@unian.net

+38-044-229-33-53, 8-050-441-17-76, Ірина Гома, редактор, goma@unian.net

+38-044-279-3158, Наталя Ткаченко, менеджер, nat@unian.net.

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