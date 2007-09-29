Оголошення результатів спостереження делегації Національного Демократичного Інституту за виборами

2 жовтня о 9-30 в УНІАН відбудеться прес-конференцію на тему: “Оголошення результатів спостереження делегації Національного Демократичного Інституту за позачерговими виборами до Верховної Ради 2007” на якій члени міжнародної делегації спостерігачів НДІ оголосять оцінку проведення позачергових виборів до Верховної Ради Україні. Делегацію очолюють Абнер Міква, колишній член Конгресу США, радник Білого Дому та Головний суддя Апеляційного суду США, а також Александр Лонголіус, колишній Президент Берлінського Парламенту (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 8 (066) 105-31-90 до 1 жовтня.