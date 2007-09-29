1 жовтня - 12-00 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Позачергові вибори-2007: незалежна оцінка канадських спостерігачів”. Висновки місії спостереження Конгресу українців Канади (КУК) за позачерговими виборами до Верховної Ради України-2007. Експерти дадуть оцінку виборчому процесу на основі спостережень, здійснених у 15 регіонах України. Йтиметься як про зафіксовані порушення при підготовці до виборів, так і про перебіг голосування. Висновки та свідчення будуть проілюстровані відео- та фотоматеріалами. Учасники: головний спостерігач Роман Хичій, президент КУК Орися Сушко та канадський політичний експерт Джерард Кеннеді (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.