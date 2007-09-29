Висновки Міжнародної Місії Спостереження за Виборами

1 жовтня - 13-30 - Міжнародна Місія Спостереження за Виборами, розгорнута для моніторингу виборів до Верховної Ради 30 вересня, повідомить попередні висновки та результати. Місія є спільним проектом ОБСЄ, що складається з Бюро з демократичних інститутів та прав людини (ОБСЄ/БДІПЛ) та Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), Парламентської Асамблеї НАТО, а також Європейського Парламенту. Учасники: Тоне Тінгсгаард, віце-президент Парламентської Асамблеї і Спеціальний Координатор короткострокових спостерігачів ОБСЄ, Ханна Северінсен, голова делегації ПАРЄ, Ян Петерсен, голова Парламентської Асамблеї НАТО, Адріан Северін, голова делегації Європейського Парламенту, і Одрі Гловер, голова Місії ОБСЄ/БДІПЛ зі спостереження за виборами (Будинок Вчителя, вул. Володимирська, 57). Телефони: 8 (067) 973-42-68, 8 (063) 811-62-22.