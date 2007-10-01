КВУ вважає критичною якість виборчих списків

Комітет виборців України вважає критичною якість списків виборців для голосування на позачергових виборах до Верховної Ради України.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив голова Комітету виборців України Ігор ПОПОВ.

“Ми бачимо дві головні технічні проблеми зараз: перша – це вкрай низька кваліфікація членів дільничних виборчих комісій, друга проблема – це вкрай низька якість списків виборців, яку ми оцінюємо як критичну, як таку, яка реально впливає на виборчі права сотень тисяч українських громадян”, - заявив голова КВУ.

За інформацією І.ПОПОВА, за перші шість годин голосування виявлено, що масовими є випадки, коли навіть після вчасного уточнення виборцями своїх даних, подання відповідних скарг, дільничні комісії не зробили необхідних корекцій у списках виборців. За його словами, через неточності в списках не змогли проголосували такі відомі люди, як міський голова Донецька Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО, відомий журналіст Данило ЯНЕВСЬКИЙ.

І.ПОПОВ зазначив, що загострили ситуацію зі списками, зокрема, дані прикордонної служби. За його словами, загалом із виборчих списків виключено 570 тис. громадян України, які, за даними прикордонної служби, виїхали та не повернулися на день виборів.

“Можна прогнозувати, що з тих 570 тисяч більше половини реально повернулися до України. Вони приходять, намагаються голосувати, але вони, на жаль, позбавлені цього права”, - сказав І.ПОПОВ.

Крім того, за його словами, ситуацію зі списками загострює й “нестиковка” в передбачених законом діях державних органів - між судами та виборчими комісіями. Так, комісії направляють виборців, які не виявили себе у списках, до судів, звідти громадянин з рішенням суду про задоволення скарги та необхідність внесення його прізвища у список повертається до дільничної комісії, яка опиняється перед дилемою: з одного боку, закон говорить, що за три дні до виборів списки закриваються, з другого боку - рішення суду обов’язкове до виконання. В результаті, дільничні комісії складають додаткові списки виборців. “З одного боку, права виборців захищені, а з другого – створюється необмежений простір для фальсифікацій виборчого законодавства, оскільки підняти весь масив інформації кого куди включали буде важко”, - переконаний голова КВУ.

На його думку, у зв’язку з цим ЦВК та Верховний суд мають терміново надати свої роз’яснення. “Не виключено, що до кінця дня в нас кілька сотень тисяч рішень судів буде прийнято, люди прийдуть проголосують, в списках їх не було, і що потім робити з результатами вибрів, буде взагалі не зрозуміло”, - підкреслив І.ПОПОВ.

Загалом же, за даними КВУ, виборча кампанія проходить вільно - не зафіксовано жодного факту тиску на виборців та членів виборчих комісій, та досить прозоро – всі іноземні спостерігачі, представники політичних партій та громадських організацій мають повний доступ до всього процесу голосування, процесу видачі бюлетенів і нормально працюють.

Водночас, за інформацією І.ПОПОВА, зареєстровані поодинокі випадки спроб фальсифікацій на виборчих дільницях, які не можуть змінити радикально ситуацію по всій Україні щодо результатів виборів. Так, повідомив голова КВУ, ловлять громадян, які на камеру телефону фотографують свої бюлетені; фіксуються випадки, коли виборці намагаються винести виборчий бюлетень, що, як правило, є першим кроком до “каруселей”. В окремих випадках КВУ реєструє порушення, пов’язані з організацією голосування в місцях перебування виборців, а саме: аномально велику кількість заяв про голосування вдома на окремих дільницях, спроби організації повторного голосування вдома, недопущення деяких членів ДВК та спостерігачів до процесу голосування вдома.

КВУ прогнозує збільшення явки виборців на вечірні години, коли багато виборців повернуться до міста з відпочинку. Прогнозується, що після 18-й години люди активно підуть голосувати, і явка буде на рівні 65-70%.