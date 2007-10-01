У Севастополі побили головного рабина міста

У Севастополі невідомі побили головного рабина міста Беньяміна ВОЛЬФА.

Як повідомив УНІАН прес-секретар головного рабина Севастополя Борис НЕСТЕРЕНКО, напад було вчинено ввечері 28 вересня неподалік севастопольської синагоги. За його словами, четверо нападників під’їхали на автомобілі, а в активних діях, безпосередньо у побитті, брали участь двоє з них. Напад супроводжувався антисемітськими вигуками, зазначив прес-секретар. Б.НЕСТЕРЕНКО додав, що після події одразу ж було викликано наряд міліції.

За інформацією Б.НЕСТЕРЕНКА, головний рабин отримав струс головного мозку і легкі тілесні ушкодження. На сьогодні його стан оцінюється як задовільний.

Як повідомив прес-секретар, нападники зникли з місця події, але двох їх співучасників, які перебували в автомобілі, правоохоронці затримали й допитали. Крім того, один із нападників на місці злочину втратив своє посвідчення, і міліція розраховує затримати зловмисників вже ближчим часом.