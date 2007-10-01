Експерти презентували результати моніторингу порушень прав журналістів під час виборчої кампанії.

Результати дослідження на прес-конференції в УНІАН представила керівник Інституту масової інформації Вікторія СЮМАР.

Як засвідчили результати моніторингу, найбільш поширеними порушеннями був економічний та політичний тиск на видання, особливо це стосувалося державних та комунальних ЗМІ в регіонах. Наприклад, в Донецькій області в цей час почастішали перевірки з боку засновників, як правило, районних державних адміністрацій, також здійснювався тиск безпосередньо на тих керівників, які проводили незалежну редакційну політику цих ЗМІ. Зокрема, досить резонансною була історія зі спробами звільнення керівника Харківської обласної телерадіокомпанії Зураба АЛАСАНІЇ, який після спроби звільнення вирішив відстоювати свої права у суді.

Разом з виборчою кампанією почастішали і випадки нападів на журналістів. Особливе занепокоєння викликає побиття фотокореспондента газети “Сегодня” Олександра ЛЕСИКА в Одесі, підпал автомобіля головного редактора Інтернет-видання “Остров” Сергія ГАРМАША, автокатастрофа з дружиною автора книжки “Донецька мафія” Світланою ПЕНЧУК.

Спробою тиску на журналіста з боку менеджменту експерти вважають випадок з ведучим “5 каналу” Ігорем СЛІСАРЕНКОМ, який подав в новинах інформацію про вартість навчання дітей Президента і був звинувачений у некоректному цитуванні інформаційного агентства. Водночас редакційна рада висловилася проти його звільнення, відтак, цей конфлікт вдалося залагодити.

Серед позитивних фактів згадується той, що більшість політичних партій відмовилися від практики подачі судових позовів до ЗМІ з вимогою припинення їх діяльності, як це було на минулих парламентських виборах. Хоча в останній день кампанії з’явилася заява БЮТ про судовий позов до каналу НТН та вимогу до Нацради позбавити канал ліцензії на мовлення.

За результатами моніторингу експерти констатують, що виборча кампанія – 2007 не ознаменувалася серйозними порушеннями прав журналістів, хоча їх незалежність подекуди була серйозно обмежена засновниками видань або топ-менеджментом. Найбільш негативним явищем кампанії стали замовні матеріали в ЗМІ.