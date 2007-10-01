Сьогодні в Страсбурзі відкривається осіння сесія ПАРЕ

Сьогодні в Страсбурзі відкривається осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЕ).

Як передає РІА «Новости», в центрі уваги парламентаріїв будуть плани США розмістити національну систему ПРО в Східній Європі, виконання країнами-членами Ради Європи зобов`язань перед Страсбурзьким судом, а також перший в історії ПАРЕ виступ Патріарха Московського і всієї Русі Алексія Другого.

Також на сесії розглянуть доповідь кіпрського парламентарія Хрістоса ПУРГУРІДІСА, присвячену виконанню зобов`язань країн-членів Ради Європи перед Страсбурзьким судом з прав людини.

Планується, що ПАРЕ розгляне доповідь у вівторок у другій половині дня. Автор доповіді пропонує комісарові Ради Європи з прав людини Томасу ХАММАРБЕРГУ контролювати виконання країнами-членами Ради розпоряджень Страсбурзького суду.

У доповіді Х.ПУРГУРІДІСА міститься критика на адресу Росії в зв`язку з тим, що в РФ, на думку доповідача, "чинять тиск на адвокатів і представників неурядових організацій, які захищають жертви порушень прав людини". Депутат заявляє також, що власті чинять тиск на жителів Північного Кавказу, які хочуть звернутися до Страсбурзького суду у зв`язку з порушенням прав людини.

Крім вказаних тем, на сесії ПАРЕ обговорять і гуманітарну кризу в Дарфурі, а також мають намір розглянути доповідь щодо бюджету Ради Європи і діяльність комісара Ради з прав людини Т.ХАММАРБЕРГА.

Сесія триватиме до 5 жовтня.