У в`язницях бракувало бюлетенів

Міжнародне товариство прав людини – Українська Секція зафіксувало недостачу бюлетенів для голосування на дострокових виборах Верховної Ради України у місцях позбавлення волі.

Про це повідомив менеджер проектів МТПЛ–УС Беніамін БАБАДЖАНЯН сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, за результатами голосування у місцях позбавлення волі БЮТ – на першому місці, Партія регіонів – на другому, НУ-НС – на третьому.

Б.БАБАДЖАНЯН наголосив на деяких проблемах законодавчого характеру, що потребують вирішення. Зокрема, він зазначив, що голосування в таких установах закінчується в першій половині дня, але результати голосування потрібно підраховувати після 22.00.

“Виникає проблема, коли члени комісії і спостерігачі мають чекати більш ніж 12 годин. Не зрозуміло, чи потрібно робити перерву, чи починати підраховувати голоси раніше”, - сказав він.

При цьому, додав він, невирішеною залишається питання з голосуванням офіційних спостерігачів. “Якщо члени виборчих комісій можуть голосувати, коли вони працюють в день виборів, то офіційні спостерігачі такого права не мають. Вони мають голосувати за місцем проживання”, - уточнив експерт.

За його даними, в Україні в місцях позбавлення волі перебувають 160 тис. громадян, з них понад 130 тисяч мають право голосу. Моніторингом МТПЛ–УС були охоплені 10% громадян, які мають право голосу, в 12-ти регіонах України.