“Опора” не виявила значних порушень під час парламентських виборів

Громадянська мережа “Опора” не виявила значних порушень під час голосування і рекомендує політичним силам визнати результати парламентських виборів.

Про це повідомив керівник виборчих програм громадянської мережі “Опора” Олександр ЛОМАКО сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, на даний час немає фактів, які давали б підстави говорити про фальсифікацію виборів. Спостерігачі “Опори” виявили незначні факти порушень, які не впливали на результати волевиявлення та не надали переваг жодній політичній силі. Крім того, не було зафіксовано серйозних випадків тиску на членів комісій, спостерігачів чи представників ЗМІ, за винятком окремих випадків.

О.ЛОМАКО зазначив, що основними проблемами в день голосування були низька якість списків виборців, невисокий рівень підготовки членів виборчих комісій, заполітизованість їхньої роботи та вільне трактування законодавства, що стало причиною процедурних порушень та затримки з підрахунком голосів. За словами експерта, ці проблеми мали загальний характер і в жодному разі не давали переваг будь-якій з політичних сил.

О.ЛОМАКО також вважає звернув увагу на колізії у вітчизняному законодавстві, що проявилися під час виборів. Найбільше це характерно для прийнятих судових ухвал щодо включення виборців до списків після того, як 27 вересня вони мали бути закритими і вносити зміни до списків виборців вже неможливо. Також в день виборів комісії по-різному, а часто вільно трактували дані Державної прикордонної служби, згідно з якими частина виборців мала бути виключена зі списків.

За оцінками спостерігачів “Опори”, кількість виборців, які прийшли на дільниці та не знайшли себе у списках, не перевищує 500 тис. осіб.

Крім того, О.ЛОМАКО відзначив такі основні види порушень у день виборів: спроби підкупу виборців в Кіровоградській, Одеській, Донецькій, Закарпатській, Луганській областях; ведення агітації в день голосування; порушення процедур під час голосування (видача виборцю більше одного бюлетеня, видача бюлетеня без пред’явлення паспорта; голосування за межами виборчих дільниць; присутність в кабінці для голосування двох виборців тощо).

Також спостерігачами було виявлено спроби застосування так званих „каруселей”, виніс виборчих бюлетенів, вкидання в скриньку декількох бюлетенів, факти фотографування в кабінці заповнених виборцями бюлетенів. Однак, за словами експерта, ці випадки були поодинокими і не могли спотворити результати волевиявлення.

Керівник виборчих програм “Опори” також зауважив, що під час підрахунку голосів було зафіксовано процедурні порушення, що стали причиною перерахунку бюлетенів багатьма виборчими комісіями та затягування процесу встановлення результатів голосування. Станом на 7.00 1 жовтня більш як третина дільниць ще не здала в ОВК бюлетені та протоколи. Все це може давати підстави для численних оскаржень результатів голосування, проте немає достатніх доказів, які б вказували на порушення, що вплинули на результати голосування.

Крім того, О.ЛОМАКО наголосив, що правоохоронні органи в день виборів справилися зі своїми обов’язками.

30 вересня на всій території України за процесом підготовки, голосування, підрахунку голосів та транспортування виборчої документації в ОВК спостерігали 1,5 тис. спостерігачів та 130 мобільних груп ГМ “Опора”.

Довідка УНІАН. Громадянська мережа “Опора” ― це позапартійна загальнонаціональна мережа активістів та громадських організацій.

“Опора” діє з метою розвитку демократії та громадянського суспільства в Україні шляхом вироблення ефективних механізмів контролю за діями влади з боку громадськості.

“Опора” розпочала спостереження за політичними процесами, пов’язаними з проведенням в Україні позачергових виборів Верховної Ради у квітні 2007 року