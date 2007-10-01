Вибори в Україні загалом відповідають міжнародним стандартам, вважають спостерігачі Міжнародного Республіканського Інституту (МРІ).

Як повідомив голова делегації МРІ Майкл ТРЕНД (Michael TREND) на прес-конференції в УНІАН, партії та кандидати мали змогу вести свої вести свої виборчі кампанії вільно та мали доступ до ЗМІ. Журналісти також мали змогу висвітлювати кампанію без стороннього втручання, а партії могли купувати ефірний час на телебаченні й радіо, а також площу в газетах без обмежень.

М.ТРЕНД зазначив, що залучення адміністративного ресурсу в ході кампанії було мінімальним.

Водночас, спостерігачі МРІ відзначають проблеми із списками виборців. Крім того, на думку спостерігачів, постанови Центральної виборчої комісії, прийняті напередодні виборів, призвели до плутанини серед електорату та до можливого позбавлення права голосу сотень тисяч виборців.

М.ТРЕНД також підкреслив, що здатність судової системи діяти як рівноправна та незалежна гілка влади поставлена під сумнів. За його словами, сумніви щодо неупередженості судів та здатності вчасно виносити рішення ставлять під питання їхню здатність вирішувати очікуванні позови щодо результатів виборів.

Довідка УНІАН. До складу міжнародної делегації МРІ входять представники Канади, Грузії, Литви, Великобританії та Сполучених Штатів – усього 12 осіб.