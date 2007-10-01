Польські спостерігачі українськими виборами задоволені

Польські спостерігачі заявляють, що дострокові парламентські вибори в Україні відбулися без порушень, відповідно до чинного законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник Місії польських спостерігачів Адам ЛІПИНСЬКИЙ сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Польська сторона із задоволення відзначає, що демократичні процедури в Україні посилюються, вибори відбулися згідно із законодавством», - сказав він.

За словами А.ЛІПИНСЬКОГО, спостерігачі не зафіксували порушень виборчих прав громадян.

Водночас, він зазначив, що було декілька випадків, коли виборці не знаходили свої прізвища у списках, але таких фактів було небагато, і вони не можуть вплинути на результати голосування.

А.ЛІПИНСЬКИЙ також зауважив, що польським спостерігачам ніхто не перешкоджав виконувати свої обов’язки.

Він повідомив, що 120 польських спостерігачів стежили за виборами в 40 виборчих округах у Житомирській і Вінницькій областях.

«Вибори в цих областях відповідали cтандартам, прийнятим в демократичних країнах», - додав глава Місії польських спостерігачів.