У КВУ є підозра, що зараз коригують результати виборів

Комітет виборців України висловлює занепокоєння затягуванням процесу підбиття підсумків голосування, особливо в східних та південних областях України, а також можливістю корекції результатів виборів.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив голова КВУ Ігор ПОПОВ.

За його словами, у КВУ є «підозра, що йде певна гра на те, аби коригувати результати виборів».

І.ПОПОВ зазначив, що результати екзит-полів та перші дані про результати голосування свідчили про незначний розрив між політичними силами можливої “помаранчевої” коаліції та іншими суб’єктами виборчого процесу. На його думку, тому деякі учасники виборів можуть намагатися коригувати результати голосування на свою користь.

За словами І.ПОПОВА, особливе занепокоєння у КВУ викликає відмова 7-ми окружних комісії Донецької області надати до ЦВК остаточну інформацію про загальну явку виборців.

І.ПОПОВ також зауважив, що в умовах незначного розриву між політичними опонентами коригування результатів навіть на декількох округах може змінити загалом результати виборів.

За словами голови КВУ, згідно з даними екзит-полів, за Соціалістичну партію України проголосувало 2,5% виборців. «Тому їм не вистачає всього 0,5%, аби подолати тривідсотковий бар’єр», - сказав І.ПОПОВ, додавши, що «це 100 тис. чоловік, і це не така вже велика кількість».