Канадські спостерігачі відзначають прогрес у проведенні виборів

Місія спостерігачів Конгресу українців Канади відзначає певний прогрес у проведенні в Україні парламентських виборів за світовими демократичними стандартами.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявила голова місії Конгресу українців Канади Орися СУШКО, представляючи попередній звіт про спостереження за виборами.

"Наша попередня оцінка показує, що в областях, в яких велося спостереження, були прийняті серйозні спроби відповідати прийнятим у світі стандартам для вільних, чесних і прозорих виборів... На нашу думку, ці вибори були кращі, ніж попередні. Є певний прогрес...", – зазначила вона.

При цьому О.СУШКО додала, що тим не менше, існували деякі серйозні недоліки в проведенні виборчого процесу.

У свою чергу, головний спостерігач місії Конгресу українців Канади Роман ХИЧІЙ зауважив, що існували серйозні проблеми зі точністю списків виборців, а також із голосуванням громадян, які виїжджали за кордон.

Крім того, через створення із запізненням деяких виборчих комісій члени цих комісій були недостатньо поінформовані про свої обов`язки і законодавче забезпечення виборчих процесів.

На думку спостерігачів від Конгресу українців Канади, порівняно з виборами-2006, у регіонах збільшилось зловживання адміністративним ресурсом.

За словами Р.ХИЧІЯ, також міжнародні спостерігачі стикалися з багатьма випадками залякування, переслідування та небажанням членів виборчих комісій співпрацювати.

Крім того, було багато скарг виборців про позбавлення їх права голосу через відміну голосування за відкріпними посвідченнями.

Водночас Р.ХИЧІЙ назвав і позитивні аспекти виборчого процесу, які були відмічені спостерігачами Конгресу українців Канади. За його словами, як електронні, так і друковані ЗМІ могли вільно надавати інформацію щодо виборчої кампанії і заходів, пов`язаних з виборами; загалом виборча кампанія проводилася без перешкод з боку представників влади; багато членів виборчих комісій добросовісно виконували свої обов`язки, незважаючи на короткі строки кампанії і системні труднощі.

Також Р.ХИЧІЙ надав декілька основних рекомендацій спостерігачів Конгресу українців Канади для покращення виборчого процесу в Україні. За його словами, для усунення помилок в списках виборців необхідно створити Державний реєстр виборців; запровадити суворе покарання за перешкоджання діяльності спостерігачів; створити постійний виборчий орган, що неупереджено ставився б до всіх політичних сил, та до якого б не входили члени партій, такий орган має працювати незалежно від влади; а також запровадити суворі міри покарань, включаючи позбавлення волі, у випадку порушень виборчого законодавства.

Довідка УНІАН. Місія спостереження за виборами Конгресу українців Канади розпочала роботу в Україні 4 вересня 2007 року. У ній взяли участь добровольці з Канади, що мають досвід роботи на попередніх виборах в Україні та володіють українською або російською мовами. Загалом у місії працювали один довгостроковий спостерігач, 13 лідерів груп та 110 короткострокових спостерігачів. Представники Конгресу здійснювали спостереження за виборами в 15 областях на 2 тис. виборчих дільниць.

Завданням місії Конгресу українців Канади було оцінити відповідність виборчого процесу національному законодавству та демократичним стандартам.

Приблизно через 8 тижнів після завершення виборчого процесу та оголошення результатів виборів буде оприлюднено остаточний звіт, що міститиме рекомендації щодо можливих шляхів усунення найрозповсюдженіших проблем та порушень у майбутньому.