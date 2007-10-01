Представник Ющенка у ЦВК: ситуація доволі критична

Секретаріат Президента України стурбований ситуацією, що складається з попереднім встановленням результатів позачергових виборів до Верховної Ради у східних регіонах, та нагадує про передбачену законом відповідальність за фальсифікації підсумків голосування.

Як повідомляє прес-служба Президента України, про це заявила заступник глави Секретаріату Президента, представник Президента в Конституційному Суді та ЦВК Марина СТАВНІЙЧУК.

Безперечно, зазначила вона, відомості, отримані через інформаційно-аналітичну систему «Вибори» є лише попередніми результатами, які не мають юридичного значення, однак практика виборчих процесів України свідчить: на ранок наступного після голосування дня зазвичай опрацьовано вже 80-90% виборчих бюлетенів.

«Сьогодні ситуація доволі критична, тому що на 10.00 наступного після голосування дня загальний рівень опрацювання відомостей щодо встановлення результатів голосування на дільницях сягає лише 48%», – констатувала М.СТАВНІЙЧУК. У цьому контексті особливе занепокоєння викликають східні регіони України, відзначила вона. Адже якщо в Центрі та на Заході країни є області, де опрацьовано понад 70-80% бюлетенів (Хмельницька, Вінницька тощо), то, наприклад, на Луганщині цей показник сягає лише близько 32%. Причому деякі східні регіони відставали з процедурою встановлення результатів виборів від середнього показника по державі на 8-10% не лише станом на ранок, але й впродовж ночі, зауважила М.СТАВНІЙЧУК.

«Це ненормально. Сьогодні в Україні проводилися лише одні вибори – позачергові вибори народних депутатів, використовувався лише один бюлетень. Причому якщо порівнювати з попередніми черговими парламентськими виборами – бюлетень практично вдвічі менший та з удвічі меншою кількістю суб’єктів виборчого процесу», – зазначила заступник глави Секретаріату. На її переконання, за таких умов процедура встановлення попередніх результатів голосування на виборчих дільницях «повинна була бути значно швидшою», ніж на виборах 2006 року.

М.СТАВНІЙЧУК нагадала про сувору відповідальність, в тому числі кримінальну, передбачену в українському законодавстві за фальсифікацію результатів виборів. «Кожний, хто сьогодні встановлює результати голосування в округах, які знаходяться на території Донецької, Луганської, Одеської та інших областей повинен розуміти, що за можливі фальсифікації, порушення в законодавстві України встановлено юридичну відповідальність», - наголосила М.СТАВНІЙЧУК. З огляду на це, вважає вона, є сподівання, що кожен член дільничної виборчої комісії «буде усвідомлювати свою відповідальність і не допустить фальсифікації виборів».