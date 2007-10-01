Європейські спостерігачі вважають, що Європейські спостерігачі вважають, що парламентські вибори в Україні були вільними і конкурентними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві місії про попередні висновки спостереження. Місія є спільним проектом Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), Парламентської асамблеї НАТО, а також Європарламенту.

«Позачергові вибори до Верховної Ради України були проведені здебільшого у відповідності до зобов’язань перед ОБСЄ та Радою Європи, а також міжнародних стандартів демократичних виборів, і підтвердили наявність відкритого конкурентного середовища для здійснення виборчого процесу», - зазначається у документі.

Крім того, європейські спостерігачі вважають, що участь у виборах 20 партій і блоків, зареєстрованих в умовах загальної прозорості та відкритості, надало громадянам широкі можливості вибору.

Спостерігачі також відзначають, що під час виборчої кампанії дотримувались стандарти свободи зібрань і свобода слова.

Вони зазначили, що день виборів пройшов спокійно, процес голосування та підрахунку голосів загалом відбувався організовано та прозоро без суттєвих регіональних розбіжностей.

Як зазначила на прес-конференції керівник делегації Парламентської асамблеї Ради Європи Ханне СЕВЕРІНСЕН, внесені нещодавно зміни та доповнення до виборчого законодавства негативно вплинули на виборчий процес.

За її словами, особливе занепокоєння викликали незадовільна якість списків виборців, загроза позбавлення прав волевиявлення тих виборців, які перетинали державний кордон напередодні виборів, та неможливість проголосувати за відкріпними посвідченнями.

Х.СЕВЕРІНСЕН зазначила, що ПАРЄ рекомендуватиме Україні здійснити реформу виборчого законодавства таким чином, щоб у виборах мали можливість брати участь більша кількість політичних сил.

Говорячи про позитивні моменти виборчого процесу, спостерігачі відзначили спокійну атмосферу передвиборчої кампанії, безперешкодне проведення політичними силами агітації. Крім того, спостерігачі вважають, що ЦВК ефективно впоралася з більшістю технічних нюансів підготовки до виборів, а окружні виборчі комісії керували процесом підготовки до виборів переважно відкрито й прозоро. Адміністративні суди та суди загальної юрисдикції максимально намагалися своєчасно розглядати справи, пов’язані з виборами.

Серед негативних моментів спостерігачі відзначають, що складанню списків виборців перешкоджали відсутність чіткого розмежування повноважень між відповідними державними установами, а також певні технічні проблеми, які негативно позначилися на якості списків виборців.

Як негативний фактор європейські спостерігачі відзначили, що члени ЦВК при вирішенні важливих питань голосували з огляду на свою партійну приналежність, що іноді негативно впливало на роботу комісії та гальмувало ухвалення певних рішень.

Серед негативних моментів міжнародні спостерігачі також відзначили неспроможність або небажання Конституційного Суду виконувати свої обов’язки та забезпечити своєчасний розгляд подань, пов’язаних з підготовкою до виборів.

Спостерігачі висловили занепокоєння відсутністю прозорості у питаннях прав власності на ЗМІ, відсутністю громадського каналу мовлення та незалежного регуляторного органу з питань ЗМІ, а також з приводу прихованої політичної реклами.