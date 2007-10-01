Тиску і залякування виборців не було

Європейська мережа організацій, що спостерігають за виборами (ЕНЕМО), визнає зусилля українців відповідати міжнародним стандартам у проведенні демократичних виборів.

Про це йдеться у попередньому звіті “Висновки ЕНЕМО про день виборів”, переданому УНІАН.

На думку ЕНЕМО, в Україні загалом у 2007 році під час проведення парламентських виборів не було помічено тиску чи будь-яких форм залякування виборців, політичних партій та блоків. За відсутності повідомлень про масові фальсифікації було, однак, виявлено багато прогалин процедурного і організаційного характеру, пов’язаних з низькою якістю списків виборців і неоднорідним застосуванням нових норм виборчого законодавства, йдеться у звіті.

Водночас, порівняно з попередніми парламентськими виборами 2006 року, спостерігачі ЕНЕМО виявили покращення в організації процедури відкриття голосування та в діяльності дільничних виборчих комісій (ДВК).

Стосовно списків виборців ЕНЕМО зазначає, що, незважаючи на застереження міжнародних спостерігачів з даного приводу на попередніх виборах, якість виборчих списків у 2007 році не покращилася.

Водночас ЕНЕМО визнає покращення діяльності дільничних виборчих комісій під час процесу голосування на виборчих дільницях порівняно з парламентськими виборами 2006 року.

Крім того, порівняно з парламентськими виборами 2006 року, спостерігачі ЕНЕМО відзначили, що процес підрахунку голосів також покращився. Так, згідно з доповідями короткострокових спостерігачів ЕНЕМО, не було зареєстровано ніяких суттєвих проблем, як було засвідчено вранці наступного дня після виборів. Виключенням був випадок, який стався в Луганську (ОВК 102), під час якого члени ДВК № 99 порушили законний порядок, коли вони винесли 3 невикористані бюлетені та відривні талони з приміщення виборчої дільниці та заважали спостерігачам проводити спостереження за підрахунком голосів.

Стосовно голосування вдома у звіті зазначається, що, незважаючи на деяке непорозуміння щодо процедури такого голосування та дуже пізнє рішення ЦВК про застосування цих заходів, спостерігачі ЕНЕМО помітили, що не більше ніж 4,7% відвідувачів ДВК не змогли виконати правові норми.

Також ЕНЕМО констатує, що більшість ОВК та ДВК мали достатню кількість членів, щоб працювати в день виборів.

Загалом виборчий процес, вважають спостерігачі ЕНЕМО, був прозорим, їм дозволили спостерігати за всіма стадіями виборчого процесу в день виборів. Разом із тим, спостерігачам в Одесі (ОВК 132, ДВК 136); Луганську (ОВК 175, ДВК 26); Кіровограді (ОВК 96, ДВК 134 та ОВК 96, ДВК 62) та Сумах (ОВК 158, ДВК 27) на початку роботи не дозволили заходити до виборчих дільниць, зазначається у звіті

Крім того, спостерігачі зафіксували окремі випадки, коли незареєстрованих осіб вважали за уповноважених, що впливало на діяльність ДВК чи виборців. Такі випадки, наголошують спостерігачі ЕНЕМО, потрібно ретельно дослідити, оскільки вони ставлять під сумнів роботу членів комісії та загрожують справедливості та прозорості виборчого процесу. Дані прецеденти були зафіксовані в Одесі (ОВК 138, ДВК 95) та на Закарпатті (ОВК 70, ДВК 7).

Щоб покращити правові основи виборчого процесу в Україні, ЕНЕМО пропонує наступні рекомендації:

- переглянути процес реєстрації виборців, створити та підтримувати Центральний реєстр виборців, щоб виконувати систематичні виправлення та оновлення;

- виборці, які перетинають кордон України, не повинні виключатися з виборчих списків;

- своєчасно прийняти Єдиний кодекс голосування, який регулюватиме вибори та референдуми в Україні. Цей кодекс узгодить процедури кожного типу виборів та забезпечить стабільну й нормативну правову систему, яку можна прогнозувати;

- треба започаткувати процес підбору штатних робітників та тренування офіційних представників адміністрації виборів, щоб створити професійні та кваліфіковані виборчі органи, які мають адекватні фінансові ресурси та обладнання.

Водночас місія наголошує, що дана попередня доповідь не надає остаточної оцінки всьому виборчому процесу. ЕНЕМО зробить остаточну заяву лише після завершення підрахунку голосів, оголошення результатів та вирішень можливих скарг.

Довідка УНІАН. Європейська мережа організацій, що спостерігають за виборами (ЕНЕМО) є групою з 19 громадянських організацій 17 країн колишнього Радянського Союзу та Центральної і Східної Європи. Ці організації, що не належать до жодної партії, є групами спостерігачів за виборами у своїх країнах. Усього організації-учасниці ЕНЕМО спостерігали за 200 виборами у своїх країнах, за більш ніж 100 виборами за кордоном та навчали понад 200 000 спостерігачів.

Для спостереження за проведенням позачергових парламентських виборів в Україні, що проходили 30 вересня 2007 року, ЕНЕМО направила 400 своїх короткострокових спостерігачів. Для координації їхньої діяльності було призначено 25 довгострокових спостерігачів, діяльність яких охоплювала всі області України. Спостерігачі ЕНЕМО слідкували за всіма стадіями виборчого процесу в Україні, включаючи початкову стадію, сам процес голосування, підрахунок голосів, підсумовування результатів на виборчих дільницях членами ДВК. Спостерігачі ЕНЕМО слідкували за відкриттям 195 виборчих дільниць, процесом голосування на близько 2000 дільницях і підрахунком голосів на 195 виборчих дільницях.