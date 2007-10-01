Громадськість вимагає зупинити епідемію гепатиту С

Сьогодні, у Всесвітній день обізнаності щодо проблеми вірусних гепатитів (World Hepatitis Awareness Day, WHAD), громадськість звернулася до Президента, прем`єр-міністра та Комітету з питань охорони здоров`я Верховної Ради України з вимогою прийняти державну програму для профілактики, виявлення та лікування хронічних вірусних гепатитів в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили представники громадської ініціативи допомоги хворим вірусними гепатитами в Україні.

"На сьогодні держава, а саме Міністерство охорони здоров`я, воліє не помічати цю проблему - на наші запити щодо статистики, лікування та державної політики з подолання епідемії захворювання на гепатит С нам навіть не надіслали відповідь. Хворі та їх родини кинуті напризволяще стикаючись з відсутністю доступу до інформації, тестування, та лікування," - зазначає координатор громадської ініціативи допомоги хворим вірусними гепатитами в Україні Вікторія ОНИЩЕНКО. "Звичайно, ми розуміємо, що вилікувати одразу всіх нереально, проте можна хоча б розпочати з дітей та медичних працівників".

За неофіційними даними (Україна не веде офіційної статистики по гепатиту С), гепатитом С інфіковані від 3 до 5 відсотків населення України. Спеціалісти ВООЗ вважають, що без прийняття невідкладних заходів у найближчі 10-20 років смертність від гепатиту С та його наслідків збільшиться у 2-3 рази і значно перевищить цей показник при ВІЛ-інфекції.

***Громадська ініціатива допомоги хворим на хронічні вірусні гепатити виникла в 2005 році в Києві, а вперше заявила про себе 13 червня 2007 року. Вона об`єднує хворих на гепатит С та всіх небайдужих: лікарів, родичів хворих, юристів та правозахисників в Україні. Місія організації – зупинити поширення епідемії гепатиту С в Україні.