Українка продавала свого 4-річного сина як донора для вилучення у нього нирки
16:52, 01 жовтня 2007Права людини
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Перше в Україні розкриття такого роду злочину
Сьогодні співробітники Департаменту по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, затримали 36-річну громадянку України, яка намагалася продати свого чотирирічного сина як донора для вилучення у нього нирки.
Як повідомили УНІАН у ДГЗ МВС України, жінку було затримано під час отримання від замовника 45 тис. дол. США.
У повідомленні наголошується, що це перше в Україні розкриття такого роду злочину.
Що стосується затриманої, зазначають правоохоронці, то вона деякий час тому намагалася продати свою дитину для вилучення у неї органів за 50 тис. дол., однак бажаючих не знайшлося.
Наразі порушено кримінальну справу за фактом торгівлі людськими органами.
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