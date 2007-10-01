На Майдані Незалежності зібралося близько 6 тисяч прихильників Партії регіонів
17:16, 01 жовтня 2007Права людини
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Богатирьова подякувала
На Майдані Незалежності в Києві зібралося близько 6 тисяч прихильників Партії регіонів.
Як передає кореспондент УНІАН, перед учасниками мітингу виступили кандидати в народні депутати від Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА, Нестор ШУФРИЧ, Інна БОГОСЛОВСЬКА, Олександр СТОЯН, Михайло ЧЕЧЕТОВ і Василь ХАРА.
«Ми закінчили виборчий марафон. Партія регіонів – лідер цього змагання. Я хочу подякувати вам за підтримку, за віру, за те, що прийшли на мітинг підтримати нас», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.
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