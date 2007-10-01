На Майдані Незалежності зібралося близько 6 тисяч прихильників Партії регіонів

На Майдані Незалежності в Києві зібралося близько 6 тисяч прихильників Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, перед учасниками мітингу виступили кандидати в народні депутати від Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА, Нестор ШУФРИЧ, Інна БОГОСЛОВСЬКА, Олександр СТОЯН, Михайло ЧЕЧЕТОВ і Василь ХАРА.

«Ми закінчили виборчий марафон. Партія регіонів – лідер цього змагання. Я хочу подякувати вам за підтримку, за віру, за те, що прийшли на мітинг підтримати нас», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.