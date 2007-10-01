Amnesty International закликає заборонити продаж зброї в М`янму

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International звернулася до Ради Безпеки ООН з проханням накласти повне та обов’язкове для всіх країн-членів ембарго на торгівлю зброєю із М’янмою.

Як повідомили УНІАН в українській прес-службі Amnesty International, така міра пропонується через загострення конфлікту, велику кількість вбитих та поранених мирних протестувальників.

Організація також звернулася до країн-експортерів зброї із закликом припинити постачання зброї, заборонити усім агентствам, компаніям чи іншим зацікавленим особам прямі та непрямі постачання військового обладнання, амуніції, зброї та інших видів про військової продукції в М’янму (найбільшими постачальниками зброї до М’янми є Індія та Китай, окремі види зброї також постачають Росія, Сербія, Україна та країни члени Асоціації держав південно східної Азії (АДПСА)).

«Військові лідери М’янми повинні негайно отримати чітке та рішуче повідомлення про те що світова спільнота не буде толерувати брутального придушення мирних демонстрацій», – заявила генеральний секретар Amnesty International Айрін ХАН.

Хоча у офіційних повідомленнях йдеться лише про 9 осіб вбитих під час конфлікту, Amnesty International має побоювання, що реальні цифри жертв набагато вищі. За минулий тиждень збройні сили безпеки М’янми провели рейди багатьма монастирями країни; були зафіксовані напади на мирних демонстрантів – відкривали вогонь, застосовували газ та били кийками. За повідомленнями, було заарештовано принаймні 1000 осіб лише у Янголі [столиця М’янми].

Як повідомляє Amnesty International, демонстрації, які пройшли у країні за останній час та викликали загострення ситуації, були спровоковані постійними та масовими порушеннями прав людини: арештами та ув’язненням 1160 політичних в’язнів, довготривалим утримуванням під вартою Нобелівського лауреата Daw Aung San Suu Kyi, арештами та ув’язненням лідерів опозиції, позасудовими стратами та поширеним застосуванням тортур. По всій країні було зафіксовано систематичне придушення свободи слова. Мали місце використання дітей у збройних формуваннях та примусові роботи. Існують докази того, що під час військової операції у Карені, уряд вдавався до нападів на цивільне населення. У багатьох випадках незалежним міжнародним спостерігачам та правозахисним організаціям не дозволяли виїзд до деяких регіонів країни.

У 1988 та 1993 роках Європейський Союз та США вже встановлювали ембарго на прямі та непрямі поставки зброї до М’янми.