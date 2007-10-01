Круглий стіл з нагоди відзначення 1-ого Міжнародного дня ненасильства в Україні
17:40, 01 жовтня 2007Права людини
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2 жовтня - 10-00 - З нагоди відзначення 1-ого Міжнародного дня ненасильства в Україні, Східно-Європейський Інститут Розвитку спільно з Посольством Індії в Україні проведе круглий стіл на тему "Око за око робить усіх сліпими" - філософія ненасильства та послання Махатми Ґанді сьогодні" (Будинок кіно, вул. Саксаганського, 6, 2-й поверх, блакитна вітальня);
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