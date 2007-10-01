Прес-конференція представників церкви ”Посольство Боже” про Марш проти секс-меншин
17:42, 01 жовтня 2007Права людини
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3 жовтня - 11-00 - Прес-конференція представників церкви "Посольство Боже" про Марш проти секс-меншин. Учасники: представники міжнародних громадських організацій "Допомога та підтримка", "Творці історії", "АГАПЕ" і пастор церкви "Посольство Боже" (“Інтерфакс-Україна”, вул. Рейтарська, 8/5-А). Потрібна акредитація. Телефон: 8-067-238-19-45.
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