Європейські спостерігачі закликають скасувати виборчу норму ”проти всіх”

Міжнародна спостережна місія європейських інституцій закликала Україну виконати минулорічні рекомендації ОБСЄ та ПАРЄ щодо скасування можливості голосувати «проти всіх» і врахувати зауваження, зроблені після цьогорічних дострокових виборів.

Про це йдеться у спільній заяві міжнародної місії зі спостереження про попередні висновки голосування 30 вересня, передає «Німецька хвиля».

Як констатують міжнародні спостерігачі, попри всі застереження європейських інституцій, норму голосування «проти всіх» українські парламентарії не виключили з виборчого законодавства. Що це може суттєво вплинути на розподіл місць у Верховній Раді. Натомість спостерігачі сподіваються, що українська влада прислухається до цьогорічних їхніх зауважень щодо складання якісних списків виборців, дискримінаційної норми закону про реєстрацію тих, хто виїжджає за кордон, та відсутності відкріпних талонів. За словами голови спостережної місії Парламентської Асамблеї Ради Європи Ханне СЕВЕРИНСЕН, «закон про вибори не є ідеальним. Поправки негативно вплинули на вибори, які відбулися 30 вересня. І цілком очевидно, що через це певна кількість людей не змогла віддати свої голоси, бо вони були у відряджені чи в іншому місці». Х.СЕВЕРИНСЕН наголошує, що зараз Україні слід сконцентруватися на реформуванні виборчого законодавства, щоб списки кандидатів у депутати та виборців формувалися якомога прозоріше.