Російські спостерігачі визнали українські вибори
12:23, 02 жовтня 2007Права людини
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Росія готова до діалогу
Спостерігачі від Росії визнали, що дострокові вибори у Верховну Раду України пройшли в умовах вільного волевиявлення.
Про це йдеться в коментарі офіційного представника МЗС Росії Михайла КАМИНІНА, розміщеному на сайті МЗС РФ.
Зокрема, як зазначив М.КАМИНІН, «за оцінками спостерігачів від Росії і різних міжнародних організацій, вибори пройшли в умовах вільного волевиявлення. Українські виборці змогли виразити свої політичні симпатії».
М.КАМИНІН підкреслив, що Росія готова до продовження активного діалогу з Україною на принципах добросусідства, прагматизму і взаємовигідної співпраці.
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