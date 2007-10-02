Російські спостерігачі визнали українські вибори

Спостерігачі від Росії визнали, що дострокові вибори у Верховну Раду України пройшли в умовах вільного волевиявлення.

Про це йдеться в коментарі офіційного представника МЗС Росії Михайла КАМИНІНА, розміщеному на сайті МЗС РФ.

Зокрема, як зазначив М.КАМИНІН, «за оцінками спостерігачів від Росії і різних міжнародних організацій, вибори пройшли в умовах вільного волевиявлення. Українські виборці змогли виразити свої політичні симпатії».

М.КАМИНІН підкреслив, що Росія готова до продовження активного діалогу з Україною на принципах добросусідства, прагматизму і взаємовигідної співпраці.