Інформація ПР про захоплення транзитного сервера - провокація?

Голова окружної виборчої комісії територіального виборчого округу №218 у Києві Сергій ГОНЧАРОВ називає провокацією інформацію Партії регіонів про захоплення транзитного сервера, розташованого в приміщенні комісії.

Про це С.ГОНЧАРОВ заявив в інтерв`ю УНІАН, тим самим спростувавши інформацію про захоплення серверу, розміщену на офіційному сайті Партії регіонів.

«Це провокація, інспірована спеціально», - заявив С.ГОНЧАРОВ.

За його словами, мав місце «абсолютно робочий інцидент», коли якісь «уповноважені особи» спробували увійти до кімнати, де знаходиться комп`ютерний центр, вхід до якого суворо регламентований і для сторонніх осіб заборонений.

«У нас в окрузі є комп`ютерний центр, який має прямий зв`язок по системі «Вибори» безпосередньо з ЦВК. Туди заводиться вся інформація, включаючи роботу дільничних виборчих комісій. Доступ до цієї кімнати, відповідно до норм, визначено конкретним особам», - підкреслив С.ГОНЧАРОВ.

За його словами, до цих осіб відносяться голова комісії, його заступник, секретар, бухгалтер, системний адміністратор і три оператори. Також задіяно співробітника СБУ - це входить до програми забезпечення безпеки інформаційної системи.

«Коли вони спробували ввійти, співробітник СБУ сказав, що їм заходити не можна. Вони покричали й пішли. Тобто, абсолютно робочий інцидент. Я навіть не знаю, коли це точно сталося. Й раптом, через певний час, пішла якась інформація», - розповів С.ГОНЧАРОВ.

Відповідаючи на запитання з приводу дій співробітників СБУ, голова комісії заявив: «Вони чудово виконують свою роботу, і я їм дуже вдячний».

Говорячи про можливість доступу до комп`ютерного центру, С.ГОНЧАРОВ підкреслив: «До цієї кімнати як заходили люди за списком, так і заходитимуть».

У даний момент, за його словами, ситуація в окружній комісії абсолютно робоча, ніякі заходи із посилення охорони приміщення не вживаються. «Як і належно, на вході стоять два міліціонери», - сказав С.ГОНЧАРОВ.

Довідка УНІАН. 1 жовтня ввечері на офіційному сайті Партії регіонів з`явилося повідомлення: «Захоплено транзитний сервер. Серед захоплювачів – співробітники СБУ?». У тексті з посиланням на «очевидців події» йшлося, що у виборчому окрузі №218 членами окружної виборчої комісії при встановленні результатів виборів в окрузі чинилися дії, що, можливо, мають ознаки злочину.

«У понеділок декілька членів окружкому від «Нашої України» і БЮТ захопили обладнаний в окружній комісії транзитний сервер… За свідченням численних очевидців, виштовхавши з приміщення членів комісії від коаліційних партій і спостерігачів, «оранжеві» почали відправляти в Центрвиборчком завищені цифри голосів по своїх партіях й занижені – по своїх опонентах... Перешкодити «захоплювачам» не вдалося. Не допоміг і викликаний на місце наряд міліції. Приміщення оточили по периметру озброєні люди, які представилися співробітниками СБУ. Їхній керівник пред`явив посвідчення полковника СБУ й погрожував співробітникам міліції та спостерігачам розправою… За цими фактами Партією регіонів подано скаргу до Центральної виборчої комісії. ПР добиватиметься перевірки голосування відповідальності в окрузі і відповідальності для всіх винних», - заявили в штабі Партії регіонів.