В іноземців, які приїздять до Японії, братимуть відбитки пальців

Уряд Японії до 23 листопада цього року зобов’яже всіх іноземців, що прибувають до Японії, під час проходження паспортного контролю проходити також процедуру фотографування обличчя та знаття відбитків пальців.

Про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Андрій ДЕЩИЦЯ, посилаючись на повідомлення посольства Японії в Україні.

Точна дата запровадження процедури фотографування та зняття відбитків пальців буде повідомлена додатково. Від цієї процедури звільнятимуться особи, що мають спеціальний досвід на постійне місце проживання; особи, що прибувають до Японії з дипломатичною чи службовою місією; особи, що прибули до Японії на запрошення голови будь-якої урядової організацій Японії; особи, що прирівнюються міністерством юстиції Японії до категорій іноземних громадян «3» та «4»; особи віком до 16 років.

Процедура фотографування та зняття відбитків пальців вводиться на виконання змін прийнятих 24 травня 2006 року до закону Японії «Про біженців та процедуру перетину державного кордону» з метою попередження терористичних актів.